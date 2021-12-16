https://tr.sputniknews.com/20211216/rus-mahkemesinden-yasakli-icerigi-kaldirmayan-metaya-13-milyon-ruble-para-cezasi-1051848633.html

Rus mahkemesinden yasaklı içeriği kaldırmayan Meta'ya 13 milyon ruble para cezası

Rus mahkemesinden yasaklı içeriği kaldırmayan Meta'ya 13 milyon ruble para cezası

Moskova Sulh Mahkemesi, sosyal paylaşım platformu Facebook'un sahibi Meta şirketine karşı, Rusya'da yasaklı olan içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle yeni para... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T23:14+0300

2021-12-16T23:14+0300

2021-12-16T23:14+0300

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Moskova Sulh Mahkemesi Sözcüsü Zulfiya Gurinçuk, Rusya'da yasaklı olan içeriği kaldırmayan Facebook'un sahibi Meta şirketine verilen yeni para cezalarını açıkladı.Rus medyasına konuşan Gurinçuk, "Mahkemenin kararlarıyla, Meta 3 idari suç işlemekten suçlu bulundu. Şirkete, toplamda 13 milyon ruble (yaklaşık 2 milyon 740 bin TL) olan para cezaları verildi" ifadelerini kullandı.Rus makamları, sene başından beri Google, Telegram, Facebook, Twitter ve TikTok’u ülkede yasaklı olan içerikleri silmeleri için uyarıyor. Söz konusu sosyal medya şirketleri, bu uyarılara karşın yasaklı içerikleri silmemeleri nedeniyle 200 milyon rubleyi aşkın para cezalarına mahkum edildiler.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), aralarında çocuklara yönelik izinsiz gösterilere katılma çağrılarının da bulunduğu Rusya’da yasaklı içeriği kaldırmayan veya zamanında kaldırmayan sosyal medya şirketlerine karşı idari protokoller başlatıyor.Roskomnadzor ayrıca geçen ay Facebook, Google ve Twitter’ın da aralarında olduğu 13 yabancı teknoloji şirketinin gelecek yıl itibarıyla Rusya’da ofis açmaları gerektiğini, aksi takdirde ceza ile karşı karşıya kalacaklarını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211216/rusyadan-yasakli-icerikleri-silmeyen-twittera-10-milyon-ruble-para-cezasi-1051826949.html

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rusya, facebook, mahkeme, para cezası, meta