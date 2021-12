https://tr.sputniknews.com/20211216/rusya-ankara-buyukelcisi-yerhov-artik-bos-sozlere-inanmiyoruz-1051837825.html

Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov: Artık boş sözlere inanmıyoruz

Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov: Artık boş sözlere inanmıyoruz

Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki iddialara ilişkin, "Biz kimseye saldırmayı planlamıyoruz. Ancak, şu anda Rusya’nın... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T17:06+0300

2021-12-16T17:06+0300

2021-12-16T17:13+0300

dünya

rusya

ukrayna

nato

güvenlik

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

abd

donbass

işgal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047385669_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7edff97430b5df4626f59ea36c5654e2.jpg

Batı basınının Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği yönündeki haberleri ve ABD’nin Donbass’ta Ukrayna’nın saldırgan tutumuna verdiği destek tansiyonu artırırken Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ülkesinin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturacak askeri adımların kabul edilemez olduğunu ifade etti.Sol'dan Ali Ufuk Arıkan'ın haberine göre, ABD ve Ukrayna tarafından gündeme getirilen 'savaş ve işgal' iddialarına ilişkin sorulara yanıt veren Büyükelçi Yerhov, “Biz kimseye saldırmayı planlamıyoruz. Ancak, şu anda Rusya’nın ulusal güvenliği ile ilgili son derece ciddi sorunların gerçekten söz konusu olduğu anlaşılmalıdır” dedi.‘Bu adım ülkemizin güvenliği için doğrudan bir tehdit teşkil eder’“Ukrayna’yı NATO’ya dahil etmeye, bu İttifak’ın altyapısını sınırlarımıza yaklaştırmaya yönelik çaba sarf ediliyor” diyen Yerhov, “Ukrayna’da saldırı amaçlı füze sistemlerinin konuşlandırılması durumunda, Rusya’nın orta bölgelerine uçuş süresi en aza iner. Bu da, ülkemizin güvenliği için doğrudan bir tehdit teşkil eder. Bu kesinlikle kabul edilemez” ifadesini kullandı.‘Defalarca önerilerde bulunduk, her defasında ret cevabı aldık’NATO üyelerinin, askeri-politik ittifaklara katılmak da dahil olmak üzere, her ülkenin güvenliğini nasıl sağlayacağını bağımsız olarak belirleme hakkına sahip olduğunu savunduğunu belirten Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, sözlerine şöyle devam etti:“Bununla birlikte her nedense herkes, İstanbul’daki AGİT Zirvesi’nde NATO üyesi ülkeler tarafından tekrar onaylanan Avrupa’nın güvenliğinin bölünmezliğiyle yükümlülüğü unutmaktadır. O zirvede, katılımcı ülkelerin ‘diğer ülkelerin güvenliği pahasına güvenliklerini pekiştirmeyeceğine’ karar verilmiştir. Avrupa-Atlantik coğrafyasında eşit ve bölünmez güvenlik ilkesine yasal olarak bağlayıcı bir nitelik kazandırmak için defalarca önerilerde bulunduk. Ancak, her defasında ret cevabı aldık”‘Artık boş sözlere inanmıyoruz’NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin kabul edilemez olduğuna uzun zamandır dikkat çektiklerini belirten Yerhov, “Bize vaatler verildi, üstelik en sorumlu seviyelerde verildi, ancak bunlar yerine getirilmedi. Artık boş sözlere inanmıyoruz. NATO’nun doğuya doğru ilerlemesini ve Rusya’nın batı sınırlarına bizi tehdit eden sistemlerin konuşlandırılmasını dışlayacak ciddi, uzun vadeli, yasal olarak bağlayıcı garantilere ihtiyacımız var” dedi.‘Hiç kimse, kendi sınırlarımız içinde ne yapıp ne yapamayacağımızı dikte etme hakkına sahip değil'Ukrayna ve Batı’nın Rusya’nın bölgeye yığınak yaptığı iddialarına da yanıt veren Büyükelçi Yerhov, şöyle konuştu:“Ukrayna’ya gelirsek, Batılı ülkeler şu anda birliklerimizi ve teçhizatımızı Ukrayna sınırı boyunca tehdit edici bir şekilde yığdığımız iddialarına odaklanmış durumda. Birincisi, burada kendi topraklarımızda yürüttüğümüz faaliyetlerin söz konusu olduğunu vurgulamak isterim. Hiç kimse, kendi sınırlarımız içinde ne yapıp ne yapamayacağımızı bize dikte etme hakkına sahip değildir.”‘Tüm bunlar karşısında tepkisiz kalmamız mı gerekiyor?’“İkincisi, yaşanan gelişmelere bakalım: Ukrayna’ya silah pompalanıyor. NATO ülkeleri Karadeniz’de giderek daha sık bir şekilde plansız tatbikatlar düzenliyor. Bu arada, stratejik bombardıman uçakları da dahil olmak üzere NATO ülkelerinin uçakları, Rusya sınırları yakınında kışkırtıcı uçuşlar ve tehlikeli manevralar gerçekleştiriyor. Tüm bunlar karşısında tepkisiz kalmamız mı gerekiyor? Orada olup bitenleri umarsızca izlemek bizim açımızdan suç teşkil eden bir eylemsizlik olurdu.”‘Ukrayna, Washington’un dünyanın bu bölgesindeki hakim pozisyonlarını pekiştirme amacı taşıyan jeopolitik projesi’Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik cepheleşmeyi tırmandırmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanıldığının uzun zamandır anlaşıldığını vurgulayan Yerhov, 'Kolektif Batı', bunun için orada Rus düşmanlığını teşvik ediyor, Minsk anlaşmalarını baltalamaya çalışan ve Donbass’ta bir güç senaryosu hazırlayan Kiev rejimine kalkan oluyor. NATO ülkeleri, Ukraynalı yetkilileri dizginlemek yerine Kiev’i saldırgan adımlar atmaya itiyor, zira Ukrayna, bugün Washington’un dünyanın bu bölgesindeki hakim pozisyonlarını pekiştirme amacı taşıyan jeopolitik projesi” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-nato-hep-genisledi-ve-sinirlarimiza-surekli-olarak-yaklasti--1051646525.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, nato, güvenlik, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, abd, donbass, işgal