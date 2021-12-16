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https://tr.sputniknews.com/20211216/rusya-hangosvili-cinayeti-yuzunden-rus-diplomatlarin-sinirdisi-edilmesi-dostane-olmayan-bir-adim-1051824677.html
Rusya: Hangoşvili cinayeti yüzünden Rus diplomatların sınırdışı edilmesi dostane olmayan bir adım
Rusya: Hangoşvili cinayeti yüzünden Rus diplomatların sınırdışı edilmesi dostane olmayan bir adım
Rusya Dışişleri Bakanlığı, istenmeyen kişi ilan edilen Rus diplomatların Gürcistan vatanaşı Zelimhan Hangoşvili cinayeti ile hiçbir ilgisi bulunmadığını... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T12:20+0300
2021-12-16T12:39+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya’nın Berlin Büyükelçisinin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması ve büyükelçilikteki iki diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği bilgisinin verilmesinin ardından, Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili açıklama geldi.Bakanlığın açıklamasında, “Almanya hükümetinin söz konusu mahkeme kararını bahane ederek, iki Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmek suretiyle Rusya’ya karşı başka bir dostane olmayan adım atması derin üzüntüye yol açtı. Bu diplomatların Z. Hangoşvili davasıyla hiçbir alakası yoktu, olamaz da. Alman yetkililer bunu çok iyi biliyor” ifadeleri kullanıldı‘Yanıt vereceğiz’Hangoşvili’nin öldürülmesinde Rus devlet kurumlarının rolü olduğu iddialarının asılsız olduğunu ve bu iddiaların gerçekle bağdaşmadığını beliren Rusya Dışişleri Bakanlığı, suçlamaları kesin bir dille reddetti.Açıklamada, “Berlin’in Rusya’nın bu durumda uygun şekilde yanıt vereceğinden şüphesi olmamalı” ifadeleri kullanıldı” ifadelerine yer verildi.Berlin Yüksek Mahkemesi Rusya vatandaşı Vadim Sokolov’u (Krasikov) Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşvili cinayetinden suçlu bulmuş ve ömür boyu hapse mahkum etmişti. Başsavcılık, cinayetin 'Rus devlet kurumlarının' emriyle yapıldığını iddia ediyor. Bu sırada konuyla ilgili delillerin yetersiz olduğu da vurgulanıyor, ancak konunun temyize görürülmesi konusunda henüz bir karar verilmedi.Rusya’nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, Berlin mahkemesinin kararını, açık bir şekilde düşmanca bir adım olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/almanyada-hangosvili-cinayetinden-bir-rus-vatandasi-suclu-buldu-1051807641.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya: Hangoşvili cinayeti yüzünden Rus diplomatların sınırdışı edilmesi dostane olmayan bir adım

12:20 16.12.2021 (güncellendi: 12:39 16.12.2021)
© Sputnik / FacebookZelimhan Hangoşvili
Zelimhan Hangoşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, istenmeyen kişi ilan edilen Rus diplomatların Gürcistan vatanaşı Zelimhan Hangoşvili cinayeti ile hiçbir ilgisi bulunmadığını, Almanya yetkililerinin bunun çok iyi bildiğini ifade etti. Diplomatların sınırdışı edilmesi, dostane olmayan bir başka adım olarak değerlendirildi.
Rusya’nın Berlin Büyükelçisinin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması ve büyükelçilikteki iki diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği bilgisinin verilmesinin ardından, Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında, “Almanya hükümetinin söz konusu mahkeme kararını bahane ederek, iki Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmek suretiyle Rusya’ya karşı başka bir dostane olmayan adım atması derin üzüntüye yol açtı. Bu diplomatların Z. Hangoşvili davasıyla hiçbir alakası yoktu, olamaz da. Alman yetkililer bunu çok iyi biliyor” ifadeleri kullanıldı

‘Yanıt vereceğiz’

Hangoşvili’nin öldürülmesinde Rus devlet kurumlarının rolü olduğu iddialarının asılsız olduğunu ve bu iddiaların gerçekle bağdaşmadığını beliren Rusya Dışişleri Bakanlığı, suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Açıklamada, “Berlin’in Rusya’nın bu durumda uygun şekilde yanıt vereceğinden şüphesi olmamalı” ifadeleri kullanıldı” ifadelerine yer verildi.

Berlin Yüksek Mahkemesi Rusya vatandaşı Vadim Sokolov’u (Krasikov) Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşvili cinayetinden suçlu bulmuş ve ömür boyu hapse mahkum etmişti. Başsavcılık, cinayetin 'Rus devlet kurumlarının' emriyle yapıldığını iddia ediyor.

Bu sırada konuyla ilgili delillerin yetersiz olduğu da vurgulanıyor, ancak konunun temyize görürülmesi konusunda henüz bir karar verilmedi.

Rusya’nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, Berlin mahkemesinin kararını, açık bir şekilde düşmanca bir adım olarak nitelendirmişti.
Zelimkhan Khangoshvili - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
DÜNYA
Almanya Başsavcılığı, Hangoşvili cinayetinden bir Rus vatandaşı suçlu buldu
Dün, 19:43
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