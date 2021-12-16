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Rusya: İsrail, Şam Havalimanı’na füze saldırısı düzenledi, 8 füzenin 7’si vuruldu
Rusya: İsrail, Şam Havalimanı’na füze saldırısı düzenledi, 8 füzenin 7’si vuruldu
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 jetinin Şam Havalimanı’na 8 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T22:32+0300
2021-12-16T22:32+0300
savunma
rusya
suriye
israil
şam
hava saldırısı
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik uçağı Şam Havalimanı’nda hedefe 8 seyir füzesiyle saldırı düzenledi. Suriye Hava Savunması, Pantsir-S sistemleriyle İsrail uçaklarının fırlattığı 7 füzeyi imha etti” açıklamasında bulundu.Kulit, “Hava saldırısı sonucunda bir maddi varlıklar deposu hasar gördü, bir kişi hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/israil-yeniden-suriyeyi-hedef-aldi-1-asker-hayatini-kaybetti-1051817106.html
rusya
suriye
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rusya, suriye, israil, şam, hava saldırısı

Rusya: İsrail, Şam Havalimanı’na füze saldırısı düzenledi, 8 füzenin 7’si vuruldu

22:32 16.12.2021
© SputnikŞam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı
Şam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Sputnik
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 jetinin Şam Havalimanı’na 8 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik uçağı Şam Havalimanı’nda hedefe 8 seyir füzesiyle saldırı düzenledi. Suriye Hava Savunması, Pantsir-S sistemleriyle İsrail uçaklarının fırlattığı 7 füzeyi imha etti” açıklamasında bulundu.
Kulit, “Hava saldırısı sonucunda bir maddi varlıklar deposu hasar gördü, bir kişi hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.
ABD, Suriye'ye saldırı başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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İsrail yeniden Suriye'yi hedef aldı: 1 asker hayatını kaybetti
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