https://tr.sputniknews.com/20211216/rusya-israil-sam-havalimanina-fuze-saldirisi-duzenledi-8-fuzenin-7si-vuruldu-1051847628.html
Rusya: İsrail, Şam Havalimanı’na füze saldırısı düzenledi, 8 füzenin 7’si vuruldu
Rusya: İsrail, Şam Havalimanı’na füze saldırısı düzenledi, 8 füzenin 7’si vuruldu
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 jetinin Şam Havalimanı’na 8 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T22:32+0300
2021-12-16T22:32+0300
2021-12-16T22:32+0300
savunma
rusya
suriye
israil
şam
hava saldırısı
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik uçağı Şam Havalimanı’nda hedefe 8 seyir füzesiyle saldırı düzenledi. Suriye Hava Savunması, Pantsir-S sistemleriyle İsrail uçaklarının fırlattığı 7 füzeyi imha etti” açıklamasında bulundu.Kulit, “Hava saldırısı sonucunda bir maddi varlıklar deposu hasar gördü, bir kişi hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/israil-yeniden-suriyeyi-hedef-aldi-1-asker-hayatini-kaybetti-1051817106.html
rusya
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rusya, suriye, israil, şam, hava saldırısı
Rusya: İsrail, Şam Havalimanı’na füze saldırısı düzenledi, 8 füzenin 7’si vuruldu
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 jetinin Şam Havalimanı’na 8 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik uçağı Şam Havalimanı’nda hedefe 8 seyir füzesiyle saldırı düzenledi. Suriye Hava Savunması, Pantsir-S sistemleriyle İsrail uçaklarının fırlattığı 7 füzeyi imha etti” açıklamasında bulundu.
Kulit, “Hava saldırısı sonucunda bir maddi varlıklar deposu hasar gördü, bir kişi hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.