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Rusya, Tsirkon hipersonik füzesini bir kez daha denedi
Rusya, Tsirkon hipersonik füzesini bir kez daha denedi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tsirkon hipersonik füzesi bir kez daha başarıyla test edildi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T16:48+0300
2021-12-16T16:51+0300
tsirkon
savunma
rusya
füze denemesi
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Rusya’nın Kuzey Filosu’na ait Amiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı testler kapsamında Tsirkon füzesini fırlattı.Beyaz Deniz’den Arhangelsk bölgesindeki Çija eğitim alanında, kıyıda bulunan bir hedefe yönelik fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirildi.Hipersonik füze, belirlenen parametreler doğrultusunda hareket etti. Atışın yapılması ve bölgenin kapatılması için filodan gemi ve uçaklar görev aldı.Rusya Savunma Bakanlığı bu yıl da geçen yıl da ‘Amiral Gorşkov’ gemisinden Tsirkon füzelerinin fırlatma denemelerinin yapıldığını bildirmişti. Gerekli tüm testlerin tamamlanmasının ardından silah orduya kazandırılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211108/soygu-tsirkon-hipersonik-fuzesinin-rus-ordusuna-tedarikiyle-ilgili-uzun-vadeli-sozlesme-imzalandi-1050592474.html
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tsirkon, rusya, füze denemesi

Rusya, Tsirkon hipersonik füzesini bir kez daha denedi

16:48 16.12.2021 (güncellendi: 16:51 16.12.2021)
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı  / Fotoğraf bankasına girYeni hipersonik Tsirkon füzesinin testlerine devam Rusya Donanması, bu defa füzeyi ilk kez deniz yüzeyinin altında fırlattı.
Yeni hipersonik Tsirkon füzesinin testlerine devam Rusya Donanması, bu defa füzeyi ilk kez deniz yüzeyinin altında fırlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
/
Fotoğraf bankasına gir
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tsirkon hipersonik füzesi bir kez daha başarıyla test edildi.
Rusya’nın Kuzey Filosu’na ait Amiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı testler kapsamında Tsirkon füzesini fırlattı.
Beyaz Deniz’den Arhangelsk bölgesindeki Çija eğitim alanında, kıyıda bulunan bir hedefe yönelik fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirildi.
Hipersonik füze, belirlenen parametreler doğrultusunda hareket etti. Atışın yapılması ve bölgenin kapatılması için filodan gemi ve uçaklar görev aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı bu yıl da geçen yıl da ‘Amiral Gorşkov’ gemisinden Tsirkon füzelerinin fırlatma denemelerinin yapıldığını bildirmişti. Gerekli tüm testlerin tamamlanmasının ardından silah orduya kazandırılacak.
Tsirkon füzesi, füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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