Rusya, Tsirkon hipersonik füzesini bir kez daha denedi

Rusya’nın Kuzey Filosu’na ait Amiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı testler kapsamında Tsirkon füzesini fırlattı.Beyaz Deniz’den Arhangelsk bölgesindeki Çija eğitim alanında, kıyıda bulunan bir hedefe yönelik fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirildi.Hipersonik füze, belirlenen parametreler doğrultusunda hareket etti. Atışın yapılması ve bölgenin kapatılması için filodan gemi ve uçaklar görev aldı.Rusya Savunma Bakanlığı bu yıl da geçen yıl da ‘Amiral Gorşkov’ gemisinden Tsirkon füzelerinin fırlatma denemelerinin yapıldığını bildirmişti. Gerekli tüm testlerin tamamlanmasının ardından silah orduya kazandırılacak.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tsirkon hipersonik füzesi bir kez daha başarıyla test edildi.
Rusya’nın Kuzey Filosu’na ait Amiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı testler kapsamında Tsirkon füzesini fırlattı.
Beyaz Deniz’den Arhangelsk bölgesindeki Çija eğitim alanında, kıyıda bulunan bir hedefe yönelik fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirildi.
Hipersonik füze, belirlenen parametreler doğrultusunda hareket etti. Atışın yapılması ve bölgenin kapatılması için filodan gemi ve uçaklar görev aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı bu yıl da geçen yıl da ‘Amiral Gorşkov’ gemisinden Tsirkon füzelerinin fırlatma denemelerinin yapıldığını bildirmişti. Gerekli tüm testlerin tamamlanmasının ardından silah orduya kazandırılacak.