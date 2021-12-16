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Rusya: Üçüncü Dünya Savaşı başladı, şimdilik siber alanda
Rusya: Üçüncü Dünya Savaşı başladı, şimdilik siber alanda
Siber alandaki savaşın tam hız devam ettiğini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Krutskih, bunun artık Üçüncü Dünya Savaşı olduğunu ama Rusya’nın... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T18:05+0300
2021-12-16T18:05+0300
savunma
avrupa
abd
rusya
nato
siber saldırı
dünya savaşı
3. dünya savaşı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in enformasyon güvenliği alanında uluslararası işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Enformasyon Güvenlik Direktörü Andrey Krutskih, Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi’nin (MGIMO) düzenlediği 9. Rusya Siyaset Bilimcileri Kongresi’nde şu ifadesini kullandı:“Savaş var ve çok yoğun olarak devam ediyor. Tüm bunların üstü kapalı olduğunu ne kadar söylemeye çalışsak da aslında siber alandaki savaş gerçekten tam kapasiteyle ilerliyor. Medya bunun Üçüncü Dünya Savaşı olduğunu söylerken aslında haklı. Sadece şu anda mesele hasarın hesaplanmasında, sonunda kimin kaybedeceğini ve bu savaşın sonucunda dünyanın hangi konfigürasyonu kazanacağını belirlemede”ABD ile görüşmelerin çok zor ilerlediğini kaydeden Krutskih, “Olası sonuçları bir şekilde yumuşatmak için Amerikalılarla ve BM içinde bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz” dedi.Rusya’dan AB’ye siber güvenlikle ilgili toplu istişareler önerisi“Avrupa Birliği ile siber güvenlik konusunda toplu istişareler düzenleme fikrini aktif olarak ilerletiyoruz” diyen Krutskih, bu konuda bazı Avrupa ülkeleriyle görüşmelerin son zamanlarda yoğunlaştığını belirterek, “Fransa, Hollanda ve Almanya ile tam kapsamlı kapsamlı istişarelerimiz oldu. Gelecekte, diğer birçok Avrupa ülkesi ile bilgi güvenliği konusunda müzakereler ve istişareler planlanıyor” diye ekledi.‘Her gün milyonlarca siber saldırı püskürtüyoruz’Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi’nde (MGIMO) düzenlenen 9. Rusya Siyaset Bilimcileri Kongresi’nde konuşan Krutskih, “Tanrıya şükür, siber güvenliğimizi koruyan teknolojilere ve uzmanlara sahibiz. Bu anlamda, ülkemiz koruma altında olduğunu bilmeli. Her gün Rusya’ya karşı gerçekleştirilen binlerce, belki de milyonlarca saldırı, teknolojik imkanlarımızca püskürtülüyor” ifadesini kullandı.
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avrupa, abd, rusya, nato, siber saldırı, dünya savaşı, 3. dünya savaşı

Rusya: Üçüncü Dünya Savaşı başladı, şimdilik siber alanda

18:05 16.12.2021
© Sputnik / Григорий СысоевAndrey Krutskikh
Andrey Krutskikh - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Siber alandaki savaşın tam hız devam ettiğini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Krutskih, bunun artık Üçüncü Dünya Savaşı olduğunu ama Rusya’nın bu savaşın sonuçlarını yumuşatmak için Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesi içinde ABD’yle uzlaşmaya çalıştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in enformasyon güvenliği alanında uluslararası işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Enformasyon Güvenlik Direktörü Andrey Krutskih, Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi’nin (MGIMO) düzenlediği 9. Rusya Siyaset Bilimcileri Kongresi’nde şu ifadesini kullandı:
“Savaş var ve çok yoğun olarak devam ediyor. Tüm bunların üstü kapalı olduğunu ne kadar söylemeye çalışsak da aslında siber alandaki savaş gerçekten tam kapasiteyle ilerliyor. Medya bunun Üçüncü Dünya Savaşı olduğunu söylerken aslında haklı. Sadece şu anda mesele hasarın hesaplanmasında, sonunda kimin kaybedeceğini ve bu savaşın sonucunda dünyanın hangi konfigürasyonu kazanacağını belirlemede”
ABD ile görüşmelerin çok zor ilerlediğini kaydeden Krutskih, “Olası sonuçları bir şekilde yumuşatmak için Amerikalılarla ve BM içinde bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz” dedi.

Rusya’dan AB’ye siber güvenlikle ilgili toplu istişareler önerisi

Avrupa Birliği ile siber güvenlik konusunda toplu istişareler düzenleme fikrini aktif olarak ilerletiyoruz” diyen Krutskih, bu konuda bazı Avrupa ülkeleriyle görüşmelerin son zamanlarda yoğunlaştığını belirterek, “Fransa, Hollanda ve Almanya ile tam kapsamlı kapsamlı istişarelerimiz oldu. Gelecekte, diğer birçok Avrupa ülkesi ile bilgi güvenliği konusunda müzakereler ve istişareler planlanıyor” diye ekledi.

‘Her gün milyonlarca siber saldırı püskürtüyoruz’

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi’nde (MGIMO) düzenlenen 9. Rusya Siyaset Bilimcileri Kongresi’nde konuşan Krutskih, “Tanrıya şükür, siber güvenliğimizi koruyan teknolojilere ve uzmanlara sahibiz. Bu anlamda, ülkemiz koruma altında olduğunu bilmeli. Her gün Rusya’ya karşı gerçekleştirilen binlerce, belki de milyonlarca saldırı, teknolojik imkanlarımızca püskürtülüyor” ifadesini kullandı.
Güney Çin Denizi, ABD ile Çin arasında potansiyel çatışma riski taşıyan bir bölge. ABD, bölgede askeri ekipman bulundurma kabiliyetine sahip bir dizi yapay adacık inşa eden Çin'in faaliyetlerinin stratejik su yollarındaki seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini savunuyor. Pekin ise adalarının yakınlarında ABD'ye ait savaş gemilerinin seyrüfsefer serbestisi operasyonları yapmasını düzenli olarak protesto ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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Güney Çin Denizi’ndeki gerilim 3. Dünya Savaşı riski taşıyor mu?
12 Kasım, 13:48
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