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https://tr.sputniknews.com/20211216/rusyada-bir-neo-nazi-grubu-cokertildi-1051815880.html
Rusya’daki bir neo-Nazi grubu çökertildi
Rusya’daki bir neo-Nazi grubu çökertildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve İçişleri Bakanlığı mensuplarının Rusya’nın Omsk kentinde bir grup genç sağcı radikal tarafından kurulan neo-Nazi... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T01:50+0300
2021-12-16T01:50+0300
dünya
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
neo-nazi
hücre
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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FSB bölge idaresinden yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, Omsk kentinde 20’nin üzerinde kent sakininin ve diğer bölgelerden yaklaşık 60 kişinin yer aldığı neo-Nazi aşırılık yanlısı topluluğun faaliyetlerine son verdi.Açıklamaya göre, ‘beyaz ırktan’ kişilerin seçkinliği fikriyle hareket eden Omsk'taki radikal sağ gençlik grubu üyelerinin Slav uyruklu olmayan kişilere karşı şiddet içeren eylemlerde bulunmak, aşırıcılık içerikli broşürler yaymak amacıyla açık bir hiyerarşik sisteme, davranış ve gizlilik kurallarına sahip aşırılık yanlısı bir topluluk yarattığına inanılıyor.’FSB’nin aktardığı üzere bu kişiler, İnternette kapalı bir kurdu ve oraya destekçilerini dahil etti, topluluk için semboller ve bayraklar yarattı, ayrıca topluluk tüzüğü yayınladı. Tüzüğe göre topluluğun hedefleri, Slav uyruklu olmayan kişileri Omsk bölgesinden ve Rusya'dan sınır dışı etmekti.Açıklamada, “Ceza davasındaki sanıklar, Rusya Federasyonu'nun tüm bölgelerinde organize bir aşırılık yanlısı topluluğu geliştirmeyi planladılar” denildi.Rusya Soruşturma Komitesi’ne sunulan belgelere göre Ceza Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca aşırılık içerikli suçların hazırlanması veya işlenmesi amacıyla aşırılık yanlısı bir topluluğun oluşturulması suçlamasıyla ceza davası açıldı.Soruşturma Komitesi, Omsk bölgesinde yaşayan 19 yaşındaki iki kişi hakkında, aşırılık yanlısı topluluk oluşturma davası açıldığını bildirdi.Soruşturma makamının mütalaasına göre bu kişiler İnternette tanıştı ve bir sosyal ağda, diğer kullanıcılarla bilgi alışverişinde bulunmak, aşırılıkçı ve milliyetçi fikirlerinin propagandasını yapmak için ‘Nord’ adlı bir topluluk kurdu.Topluluğa toplamda en az 17 kişiyi daha dahil ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Bu kişiler internet üzerinden diğer sosyal gruplara karşı kin ve düşmanlığı körüklüyordu, yoğun bir şekilde farklı ideolojik görüşlere sahip insanlara yönelik olumsuz değerlendirmeler dile getiriyordu, bu kişilere yönelik şiddet kullanılması çağrısında bulunuyordu, faşizmi haklı gösteriyordu” ifadeleri yer aldı.Soruşturma makamı ayrıca sanıkların milliyetçilik dürtüsüyle yanlarından tesadüfen geçen bir kişiyi darp ettiklerini de saptadı.Soruşturma Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, yapılan arama sırasında grubun organizatörlerine ve üyelerine ait gamalı haç (svastika) görüntülerinin yer aldığı nesnelere, vatandaşlara saldırılırken silah olarak kullanılması planlanan gaz tabancasına, katlanır bıçaklara, muşta, beyzbol sopası, biber gazı tüpüne el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211213/rusyanin-37-bolgesinde-ukraynali-neo-nazi-grubu-destekcisi-106-kisi-tespit-edildi-1051724270.html
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fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), neo-nazi, hücre, rus istihbarat teşkilatı (fsb)

Rusya’daki bir neo-Nazi grubu çökertildi

01:50 16.12.2021
© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOVMoskova'daki silah sesleri sonrası güvenlik güçleri FSB binası yakınlarında barikat oluşturdu
Moskova'daki silah sesleri sonrası güvenlik güçleri FSB binası yakınlarında barikat oluşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve İçişleri Bakanlığı mensuplarının Rusya’nın Omsk kentinde bir grup genç sağcı radikal tarafından kurulan neo-Nazi aşırılık yanlısı topluluğu çökerttiği bildirildi.
FSB bölge idaresinden yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, Omsk kentinde 20’nin üzerinde kent sakininin ve diğer bölgelerden yaklaşık 60 kişinin yer aldığı neo-Nazi aşırılık yanlısı topluluğun faaliyetlerine son verdi.
Açıklamaya göre, ‘beyaz ırktan’ kişilerin seçkinliği fikriyle hareket eden Omsk'taki radikal sağ gençlik grubu üyelerinin Slav uyruklu olmayan kişilere karşı şiddet içeren eylemlerde bulunmak, aşırıcılık içerikli broşürler yaymak amacıyla açık bir hiyerarşik sisteme, davranış ve gizlilik kurallarına sahip aşırılık yanlısı bir topluluk yarattığına inanılıyor.’
FSB’nin aktardığı üzere bu kişiler, İnternette kapalı bir kurdu ve oraya destekçilerini dahil etti, topluluk için semboller ve bayraklar yarattı, ayrıca topluluk tüzüğü yayınladı. Tüzüğe göre topluluğun hedefleri, Slav uyruklu olmayan kişileri Omsk bölgesinden ve Rusya'dan sınır dışı etmekti.
Açıklamada, “Ceza davasındaki sanıklar, Rusya Federasyonu'nun tüm bölgelerinde organize bir aşırılık yanlısı topluluğu geliştirmeyi planladılar” denildi.
Rusya Soruşturma Komitesi’ne sunulan belgelere göre Ceza Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca aşırılık içerikli suçların hazırlanması veya işlenmesi amacıyla aşırılık yanlısı bir topluluğun oluşturulması suçlamasıyla ceza davası açıldı.
Soruşturma Komitesi, Omsk bölgesinde yaşayan 19 yaşındaki iki kişi hakkında, aşırılık yanlısı topluluk oluşturma davası açıldığını bildirdi.
Soruşturma makamının mütalaasına göre bu kişiler İnternette tanıştı ve bir sosyal ağda, diğer kullanıcılarla bilgi alışverişinde bulunmak, aşırılıkçı ve milliyetçi fikirlerinin propagandasını yapmak için ‘Nord’ adlı bir topluluk kurdu.
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Topluluğa toplamda en az 17 kişiyi daha dahil ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Bu kişiler internet üzerinden diğer sosyal gruplara karşı kin ve düşmanlığı körüklüyordu, yoğun bir şekilde farklı ideolojik görüşlere sahip insanlara yönelik olumsuz değerlendirmeler dile getiriyordu, bu kişilere yönelik şiddet kullanılması çağrısında bulunuyordu, faşizmi haklı gösteriyordu” ifadeleri yer aldı.
Soruşturma makamı ayrıca sanıkların milliyetçilik dürtüsüyle yanlarından tesadüfen geçen bir kişiyi darp ettiklerini de saptadı.
Soruşturma Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, yapılan arama sırasında grubun organizatörlerine ve üyelerine ait gamalı haç (svastika) görüntülerinin yer aldığı nesnelere, vatandaşlara saldırılırken silah olarak kullanılması planlanan gaz tabancasına, katlanır bıçaklara, muşta, beyzbol sopası, biber gazı tüpüne el konuldu.
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