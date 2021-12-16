Rusya’da IŞİD operasyonu: İnguşetya’da saldırı hazırlığı yapan iki kişi gözaltına alındı

İnguşetya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, IŞİD uluslararası terör örgütü üyesi olan 17 yaşındaki iki İnguşetya sakininin el yapımı patlayıcı düzenek üretimi için bileşenler satın aldığı ve Sunja şehrinde yer alan ulusal muhafızlar ve polis binalarına saldırı planladığı bilgisine yer verildi.Sanıkların, gözaltına alındıkları için planladıkları suçu yerine getiremediği kaydedildi.Olayla ilgili, Rusya Ceza Kanunu’nun ‘ön anlaşmayla bir grup kişi tarafından patlama hazırlığı yapılması’ maddesinden cinayet davası açıldı. Bu madde, 20 yıl hapis cezası öngörüyor.Açıklamada, mahkemenin sanıklar için tutuklama kararı aldığı belirtildi.
Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen IŞİD operasyonunda, terör saldırısı hazırlığı yaptığı şüphesiyle iki gencin gözaltına alındığı bildirildi. Gençlerin kolluk kuvvetleri binalarına saldırı planlandığı belirtildi.
İnguşetya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, IŞİD uluslararası terör örgütü üyesi olan 17 yaşındaki iki İnguşetya sakininin el yapımı patlayıcı düzenek üretimi için bileşenler satın aldığı ve Sunja şehrinde yer alan ulusal muhafızlar ve polis binalarına saldırı planladığı bilgisine yer verildi.
Sanıkların, gözaltına alındıkları için planladıkları suçu yerine getiremediği kaydedildi.
Olayla ilgili, Rusya Ceza Kanunu’nun ‘ön anlaşmayla bir grup kişi tarafından patlama hazırlığı yapılması’ maddesinden cinayet davası açıldı. Bu madde, 20 yıl hapis cezası öngörüyor.
Açıklamada, mahkemenin sanıklar için tutuklama kararı aldığı belirtildi.