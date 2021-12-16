https://tr.sputniknews.com/20211216/son-24-saatte-18-bin-100-vaka-tespit-edildi-167-kisi-hayatini-kaybetti-1051843340.html

Son 24 saatte 18 bin 100 vaka tespit edildi, 167 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 18 bin 100 vaka tespit edildi, 167 kişi hayatını kaybetti

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T19:54+0300

2021-12-16T19:54+0300

2021-12-16T20:01+0300

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günlük tabloya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:2020 martına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı.

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2021

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koronavirüs