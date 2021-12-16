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https://tr.sputniknews.com/20211216/stokculuga-agir-yaptirim-getiren-duzenlemeleri-iceren-yasa-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-1051845957.html
Stokçuluğa ağır yaptırım getiren düzenlemeleri içeren yasa teklifi komisyonda kabul edildi
Stokçuluğa ağır yaptırım getiren düzenlemeleri içeren yasa teklifi komisyonda kabul edildi
Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T21:27+0300
2021-12-16T21:27+0300
2021-12-16T21:39+0300
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tbmm
Stokçuluğa ağır yaptırım getiren düzenlemeleri içeren yasa teklifi komisyonda kabul edildi
21:27 16.12.2021 (güncellendi: 21:39 16.12.2021)
Ayrıntılar geliyor
Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi.