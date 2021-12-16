https://tr.sputniknews.com/20211216/suratin-koronaviruse-benziyor-deyince-mahkemelik-oldu-1051820777.html

'Suratın koronavirüse benziyor' deyince mahkemelik oldu

'Suratın koronavirüse benziyor' deyince mahkemelik oldu

Japonya’da uçakta maske takmayan bir yolcu, kendisini uyaran yolcuya "Suratın koronavirüse benziyor’’ deyince hakkında dava açıldı. Hakaretle suçlanan şahsın... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T10:01+0300

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japonya

koronavirüs

uçak

mahkeme

yüz

maske

koronavirüs

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Japonya’da şubat ayında Fukuoka Havalimanı’ndan Okinawa’ya giden uçakta maske nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre 67 yaşındaki bir şirket yöneticisi, maskesini düzgün takmaması üzerine uçakta bulunan bir yolcu tarafından uyarıldı. Maske uyarısına sinirlenen şahıs, kendisini uyaran kadına, "Suratın koronavirüse benziyor" dedi. Olayı polise bildiren yolcunun şikayetinin ardından Fukuoka Savcılığı harekete geçerek iddianame hazırladı. Fukuoka'da ceza mahkemesinde 24 Kasım’da yapılan duruşmada hakaretle suçlanan sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

japonya

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japonya, uçak, mahkeme, yüz, maske, koronavirüs