https://tr.sputniknews.com/20211216/tbmmde-4-partiden-ekonomi-toplantisi-1051824451.html

TBMM'de 4 partiden ekonomi toplantısı

TBMM'de 4 partiden ekonomi toplantısı

TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi temsilcileri, ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T12:19+0300

2021-12-16T12:19+0300

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ekonomi

chp

meclis

zam

ekonomi

iyi parti

demokrat parti (dp)

gelecek partisi

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TBMM halkla ilişkiler binasındaki toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, DP Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota katıldı.Ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtilen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Muhalefet partileri arasında ekonomiye ilişkin toplantıların devam edeceği kaydedildi.

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chp, meclis, zam, ekonomi, iyi parti, demokrat parti (dp), gelecek partisi