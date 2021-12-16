https://tr.sputniknews.com/20211216/tbmmde-4-partiden-ekonomi-toplantisi-1051824451.html
TBMM'de 4 partiden ekonomi toplantısı
TBMM'de 4 partiden ekonomi toplantısı
TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi temsilcileri, ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T12:19+0300
2021-12-16T12:19+0300
2021-12-16T12:19+0300
ekonomi
chp
meclis
zam
ekonomi
iyi parti
demokrat parti (dp)
gelecek partisi
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TBMM halkla ilişkiler binasındaki toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, DP Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota katıldı.Ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtilen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Muhalefet partileri arasında ekonomiye ilişkin toplantıların devam edeceği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/merkez-bankasi-bugun-faiz-kararini-aciklayacak-dolar-gune-1482den-basladi-1051819178.html
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chp, meclis, zam, ekonomi, iyi parti, demokrat parti (dp), gelecek partisi
TBMM'de 4 partiden ekonomi toplantısı
TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi temsilcileri, ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.
TBMM halkla ilişkiler binasındaki toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, DP Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota katıldı.
Ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtilen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Muhalefet partileri arasında ekonomiye ilişkin toplantıların devam edeceği kaydedildi.