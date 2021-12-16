https://tr.sputniknews.com/20211216/tff-2022-23-sezonundan-itibaren-spor-toto-1-ligde-var-teknolojisinin-kullanilacagini-acikladi-1051839979.html

TFF, 2022-23 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de VAR teknolojisinin kullanılacağını açıkladı

TFF, 2022-23 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de VAR teknolojisinin kullanılacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Türkiye Futbol Federasyonu, alınan karara göre '2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T17:50+0300

2021-12-16T17:50+0300

2021-12-16T18:04+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

var

spor toto süper lig

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından yapılan açıklamada "TFF'nin aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır. MHK önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir projeyi başlatma kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.Açıklamanın devamında, "VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacaktır.VAR Adayı hakem havuzu içinde yer alacak bu hakemler bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacaklardır. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanmaları hedeflenmektedir" denildi.

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2021

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türkiye futbol federasyonu (tff), var, spor toto süper lig