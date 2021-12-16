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THY uçağı zorunlu iniş yaptı
THY uçağı zorunlu iniş yaptı
Irak'ın Erbil kentinden İstanbul’a giden Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak havalandıktan birkaç dakika sonra arıza nedeniyle, Erbil Uluslararası... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T20:25+0300
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Irak basınında yer alan haberde, Erbil kentinden İstanbul'a gitmekte olan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan birkaç dakika sonra çıkan bir arıza nedeniyle havalimanına zorunlu iniş yaptı.Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmet Vuşyar yaptığı açıklamada, Erbil'den İstanbul'a gitmekte olan 300 yolcusu bulunan uçağın havalandıktan 20 dakika sonra meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığını belirterek, arızanın giderilmesi ardından uçağın yolculuğuna devam edeceğini belirtti
https://tr.sputniknews.com/20211207/thynin-frankfurt-istanbul-seferini-yapan-ucagi-ariza-nedeniyle-inis-sirasinda-tehlike-atlatti-1051527785.html
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irak, türkiye, thy, arıza

THY uçağı zorunlu iniş yaptı

20:25 16.12.2021
© AATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Irak'ın Erbil kentinden İstanbul’a giden Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak havalandıktan birkaç dakika sonra arıza nedeniyle, Erbil Uluslararası Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.
Irak basınında yer alan haberde, Erbil kentinden İstanbul'a gitmekte olan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan birkaç dakika sonra çıkan bir arıza nedeniyle havalimanına zorunlu iniş yaptı.
Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmet Vuşyar yaptığı açıklamada, Erbil'den İstanbul'a gitmekte olan 300 yolcusu bulunan uçağın havalandıktan 20 dakika sonra meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığını belirterek, arızanın giderilmesi ardından uçağın yolculuğuna devam edeceğini belirtti
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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THY'nin Frankfurt-İstanbul seferini yapan uçağı arıza nedeniyle iniş sırasında tehlike atlattı
7 Aralık, 15:12
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