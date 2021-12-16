https://tr.sputniknews.com/20211216/thy-ucagi-zorunlu-inis-yapti-1051844307.html

THY uçağı zorunlu iniş yaptı

THY uçağı zorunlu iniş yaptı

Irak'ın Erbil kentinden İstanbul’a giden Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak havalandıktan birkaç dakika sonra arıza nedeniyle, Erbil Uluslararası... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T20:25+0300

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Irak basınında yer alan haberde, Erbil kentinden İstanbul'a gitmekte olan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan birkaç dakika sonra çıkan bir arıza nedeniyle havalimanına zorunlu iniş yaptı.Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmet Vuşyar yaptığı açıklamada, Erbil'den İstanbul'a gitmekte olan 300 yolcusu bulunan uçağın havalandıktan 20 dakika sonra meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığını belirterek, arızanın giderilmesi ardından uçağın yolculuğuna devam edeceğini belirtti

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