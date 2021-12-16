TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Üretimin korunması için ek tedbirler gerek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili paylaşım yaptı.Asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkenin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını beklediklerini bildirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili paylaşım yaptı.
Asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"4 bin 253 lira net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz."
4.253 TL net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının Gelir ve Damga Vergisi’nden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz