https://tr.sputniknews.com/20211216/tobb-baskani-hisarciklioglu-uretimin-korunmasi-icin-ek-tedbirler-gerek-1051841506.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Üretimin korunması için ek tedbirler gerek

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Üretimin korunması için ek tedbirler gerek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkenin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını beklediklerini... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T18:42+0300

2021-12-16T18:42+0300

2021-12-16T18:42+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

rifat hisarcıklıoğlu

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili paylaşım yaptı.Asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

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recep tayyip erdoğan, rifat hisarcıklıoğlu, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)