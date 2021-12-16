https://tr.sputniknews.com/20211216/trafikte-durup-oynayan-dugun-konvoyundakilere-2-bin-600-tl-ceza-kesildi-1051815301.html

Trafikte durup oynayan düğün konvoyundakilere 2 bin 600 TL ceza kesildi

Trafikte durup oynayan düğün konvoyundakilere 2 bin 600 TL ceza kesildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde trafikte durup oynayan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

dans

düğün

ceza

düğün konvoyu

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İskenderun-Adana yolu üzerinde araçtan inip oynamaya başlayınca trafik kilitlendi. Bazı araç sürücüleri bu duruma korna çalarak tepki gösterince konvoydakiler oyunu bırakıp uzaklaştı. İhlas Haber Ajansı'na göre görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine araştırma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameralarından düğün konvoyunda duran ve oynadıkları tespit edilen 5 aracın sürücülerine toplamda 2 bin 600 TL para cezası kesti.

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2021

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dans, düğün, ceza, düğün konvoyu