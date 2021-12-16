Trafikte durup oynayan düğün konvoyundakilere 2 bin 600 TL ceza kesildi

İskenderun-Adana yolu üzerinde araçtan inip oynamaya başlayınca trafik kilitlendi. Bazı araç sürücüleri bu duruma korna çalarak tepki gösterince konvoydakiler oyunu bırakıp uzaklaştı. İhlas Haber Ajansı'na göre görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine araştırma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameralarından düğün konvoyunda duran ve oynadıkları tespit edilen 5 aracın sürücülerine toplamda 2 bin 600 TL para cezası kesti.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde trafikte durup oynayan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi.
İskenderun-Adana yolu üzerinde araçtan inip oynamaya başlayınca trafik kilitlendi. Bazı araç sürücüleri bu duruma korna çalarak tepki gösterince konvoydakiler oyunu bırakıp uzaklaştı.
İhlas Haber Ajansı'na göre görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine araştırma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameralarından düğün konvoyunda duran ve oynadıkları tespit edilen 5 aracın sürücülerine toplamda 2 bin 600 TL para cezası kesti.