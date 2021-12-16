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https://tr.sputniknews.com/20211216/tunc-soyer-332-milyon-dolarlik-kredi-anlasmasi-durduruldu-1051823693.html
Tunç Soyer: 332 milyon dolarlık kredi anlaşması durduruldu
Tunç Soyer: 332 milyon dolarlık kredi anlaşması durduruldu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim İzmir Depremi sonrasında oluşan orta hasarlı 5 bin 800 yapı için Dünya Bankası’yla varılan 332 milyon... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T12:03+0300
2021-12-16T12:03+0300
türkiye
izmir
dünya bankası
kredi
tunç soyer
deprem
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'in idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'i sarsan deprem sonrasında oluşan orta hasarlı 5 bin 800 yapı için Dünya Bankası’yla varılan kredinin mutabakat sürecini tüm detaylarıyla anlattı. Cumhuriyet'in haberine göre, Dünya Bankası kredisi ile ilgili akıl almaz bir algı operasyonun aylardır sürdüğünü belirten Başkan Soyer, "İzmir kamuoyunu yanıltan kimdir? Pandemi olmasaydı 2020’nin Mart ayında Dünya Bankası heyeti İzmir’e gelecekti. Bu görüşmeler yıllarca sürebiliyor. Sonra İzmir bir deprem yaşadı. Bundan sonra acil yapı kredisi başlığıyla bir kredi çıkarmışlar. 'Biz bundan yararlanabilir miyiz'? dedik. Deprem sonrası yeniden yapılanma için 250 milyon dolar talep etmiştik. Müzakereler başladı. Yaklaşık 3-3,5 buçuk ay sürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, İller Bankası uzmanları da katıldı. 4 ay içinde tüm müzakereler bitti" dedi.Erdoğan'la görüşmesini anlattı23 Şubat’ta Cumhurbaşkanı'nın İzmir’e geldiğini ve onunla yaptığı görüşmeyi de aktaran Soyer, şunları söyledi:"Sayın Cumhurbaşkanımıza aynen şunları söyledim: 'Dünya Bankası’ndan İzmir’e aktarılacak bir kaynakta anlaştık. Bunun kullanılabilmesi için hazine garantisi gerekiyor. Buna onayı verin, bu para İzmir’e gelsin'. Ağır hasarlılarla ilgili devletin çok iyi bir mevzuatı var ama orta hasarlılar yeterince korunmuyor. Biz bu krediyi orta hasarlılar için kullanacağız. Cumhurbaşkanımız, 'Arkadaşlarla görüşüp size bilgi vereceğiz' dedi. 25 Şubat’ta da yazıyla talep ettik. Bugün 15 Aralık. Orta hasarlılar için 163 milyon dolar, belediye binaları için 73 milyon dolar… Ne oldu? Bu kredi şimdi durduruldu. 2 yıl önce müzakereleri yapılan illerin de içine alınacağı başka bir yere dönüştürüldü. İzmirli meclis üyeleri olarak neyi beklersiniz? Hepsi İzmir’e gelsin istersiniz öyle değil mi? Bizim 4 ay boyunca müzakere ettiğimiz 332 milyon dolarlık kaynağın tamamının İzmir’e gelmesini istersiniz değil mi? Hepiniz İzmirlisiniz. Peki, ne oldu şimdi? Manisa, Trabzon, Kocaeli gibi birçok yerle ilgili devam ediyor. Depremzedeler için 25 Şubat’ta Dünya Bankası’yla mutabık kaldığımız, sadece hazinenin garanti vermesiyle İzmir’e kullandırılabilecek bir krediyi kullanamadık. Özet budur. Bu millet kimin yalan konuştuğunu biliyor. Ben bu meseleyi herkesin vicdanına, takdirine bırakıyorum. Bu millete asla yalan söylemedim, asla söylemeyeceğim. Her ne yapıyorsam İzmir için yapmaya devam edeceğim."
https://tr.sputniknews.com/20211209/tunc-soyer-dovizin-yukselmesiyle-bir-gecede-3-milyar-tl-kaybettik-1051608956.html
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izmir, dünya bankası, kredi, tunç soyer, deprem

Tunç Soyer: 332 milyon dolarlık kredi anlaşması durduruldu

12:03 16.12.2021
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim İzmir Depremi sonrasında oluşan orta hasarlı 5 bin 800 yapı için Dünya Bankası’yla varılan 332 milyon dolarlık kredi anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı. Soyer, "Ben bu meseleyi herkesin vicdanına, takdirine bırakıyorum" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'in idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'i sarsan deprem sonrasında oluşan orta hasarlı 5 bin 800 yapı için Dünya Bankası’yla varılan kredinin mutabakat sürecini tüm detaylarıyla anlattı.
Cumhuriyet'in haberine göre, Dünya Bankası kredisi ile ilgili akıl almaz bir algı operasyonun aylardır sürdüğünü belirten Başkan Soyer, "İzmir kamuoyunu yanıltan kimdir? Pandemi olmasaydı 2020’nin Mart ayında Dünya Bankası heyeti İzmir’e gelecekti. Bu görüşmeler yıllarca sürebiliyor. Sonra İzmir bir deprem yaşadı. Bundan sonra acil yapı kredisi başlığıyla bir kredi çıkarmışlar. 'Biz bundan yararlanabilir miyiz'? dedik. Deprem sonrası yeniden yapılanma için 250 milyon dolar talep etmiştik. Müzakereler başladı. Yaklaşık 3-3,5 buçuk ay sürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, İller Bankası uzmanları da katıldı. 4 ay içinde tüm müzakereler bitti" dedi.

Erdoğan'la görüşmesini anlattı

23 Şubat’ta Cumhurbaşkanı'nın İzmir’e geldiğini ve onunla yaptığı görüşmeyi de aktaran Soyer, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımıza aynen şunları söyledim: 'Dünya Bankası’ndan İzmir’e aktarılacak bir kaynakta anlaştık. Bunun kullanılabilmesi için hazine garantisi gerekiyor. Buna onayı verin, bu para İzmir’e gelsin'. Ağır hasarlılarla ilgili devletin çok iyi bir mevzuatı var ama orta hasarlılar yeterince korunmuyor. Biz bu krediyi orta hasarlılar için kullanacağız. Cumhurbaşkanımız, 'Arkadaşlarla görüşüp size bilgi vereceğiz' dedi. 25 Şubat’ta da yazıyla talep ettik. Bugün 15 Aralık. Orta hasarlılar için 163 milyon dolar, belediye binaları için 73 milyon dolar… Ne oldu? Bu kredi şimdi durduruldu. 2 yıl önce müzakereleri yapılan illerin de içine alınacağı başka bir yere dönüştürüldü. İzmirli meclis üyeleri olarak neyi beklersiniz? Hepsi İzmir’e gelsin istersiniz öyle değil mi? Bizim 4 ay boyunca müzakere ettiğimiz 332 milyon dolarlık kaynağın tamamının İzmir’e gelmesini istersiniz değil mi? Hepiniz İzmirlisiniz. Peki, ne oldu şimdi? Manisa, Trabzon, Kocaeli gibi birçok yerle ilgili devam ediyor. Depremzedeler için 25 Şubat’ta Dünya Bankası’yla mutabık kaldığımız, sadece hazinenin garanti vermesiyle İzmir’e kullandırılabilecek bir krediyi kullanamadık. Özet budur. Bu millet kimin yalan konuştuğunu biliyor. Ben bu meseleyi herkesin vicdanına, takdirine bırakıyorum. Bu millete asla yalan söylemedim, asla söylemeyeceğim. Her ne yapıyorsam İzmir için yapmaya devam edeceğim."
Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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