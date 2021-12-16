https://tr.sputniknews.com/20211216/turk-lirasi-yatirim-fon-gelirlerinde-stopaj-tesvikinin-suresi-uzatildi-1051824572.html

Türk Lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

Türk Lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

Yabancı para cinsinden olmayan yatırım fon gelirleri ile bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ve kazançlarda stopaj... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T12:19+0300

2021-12-16T12:19+0300

2021-12-16T12:19+0300

ekonomi

tl

dolar

düşüş

türk lirası

dolar/tl

teşvik

süre

stopaj oranı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1043846263_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_c3fcb09813e8cf0524748de11517f698.jpg

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Türk lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile katılım hesaplarından elde edilen kar paylarından, portföyü TL ve TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan bazı yatırım fonlarından ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılan indirimli stopaj uygulamasının yürürlük süresi 31 Mart 2022'ye kadar uzatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211209/reuters-turk-lirasindaki-dusus-suriyenin-kuzeybatisindaki-yerinden-edilmis-aileleri-de-vurdu-1051616368.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tl, dolar, düşüş, türk lirası, dolar/tl, teşvik, süre, stopaj oranı