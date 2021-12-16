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Türkiye, Kilyos’ta balıkçı teknesiyle çarpışan tankerdeki iki Rus denizciyi serbest bıraktı
Türkiye, Kilyos’ta balıkçı teknesiyle çarpışan tankerdeki iki Rus denizciyi serbest bıraktı
Türk mahkemesinin, Ocak 2020'de Kilyos açıklarında bir Türk balıkçı teknesi ile çarpışan Glard-2 adlı Rus kimyasal tanker gemisinin birinci zabiti ve güverte... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T17:40+0300
2021-12-16T17:45+0300
rusya
kilyos
gemi kazası
tanker
balıkçı gemisi
türkiye
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Glard-2 tankerinin kaptanı Aleksandr Kudryaşov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ocak 2020'de Kilyos açıklarında bir Türk balıkçı teknesi ile çarpışan Glard-2’nin birinci zabiti ve güverte patronunun eylemlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamadığını ve serbest bıraktığını, kendisinin ise İstanbul’da bir süre daha kalacağını belirtti.Kudryaşov, “Geçen oturumda mahkeme lehimize karar verdi. Birinci kaptan ve güverte patronu ile ilgili kovuşturmaya son verildi ve ikisi serbest bırakıldı. Benim hakkımdaki karar ise 21 Aralık'ta verilecek” diye konuştu.Ne olmuştu?Rusya'dan İzmir'e ayçiçek yağı taşıyan Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı ‘Dursun Ali Coşkun’ isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Daha sonra kayıp balıkçıların cesetlerine ulaşılmıştı.Tankerin sahibi olan Samaratransshiping şirketi, balıkçı teknesinin tanımlama işaretleri ve seyir ışıkları olmadan, gemilerin çarpışmasını önlemeye yönelik uluslararası kuralları ihlal ederek seyrettiğini açıklamıştı. Soruşturma makamı da suçun büyük bir kısmını balıkçılara yüklemişti.Tankerde kaza anında bulunan kaptan, birinci zabit ve güverte patronu, dava sonuçlanıncaya kadar İstanbul’da kalmıştı. Pandemi nedeniyle geçici olarak askıya alınan yargılama süreci, tekrar başlamasıyla geçen ilkbaharda kaptan hakkında ceza davası açılmış, mürettebat üyeleri ise tanık statüsüne geçirilmişti.
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rusya, kilyos, gemi kazası, tanker, balıkçı gemisi

Türkiye, Kilyos’ta balıkçı teknesiyle çarpışan tankerdeki iki Rus denizciyi serbest bıraktı

17:40 16.12.2021 (güncellendi: 17:45 16.12.2021)
© DHAGlard-2 adlı Rus kimyasal tanker gemisi
Glard-2 adlı Rus kimyasal tanker gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© DHA
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Türk mahkemesinin, Ocak 2020'de Kilyos açıklarında bir Türk balıkçı teknesi ile çarpışan Glard-2 adlı Rus kimyasal tanker gemisinin birinci zabiti ve güverte patronunun eylemlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamadığı öğrenildi.
Glard-2 tankerinin kaptanı Aleksandr Kudryaşov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ocak 2020'de Kilyos açıklarında bir Türk balıkçı teknesi ile çarpışan Glard-2’nin birinci zabiti ve güverte patronunun eylemlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamadığını ve serbest bıraktığını, kendisinin ise İstanbul’da bir süre daha kalacağını belirtti.
Kudryaşov, “Geçen oturumda mahkeme lehimize karar verdi. Birinci kaptan ve güverte patronu ile ilgili kovuşturmaya son verildi ve ikisi serbest bırakıldı. Benim hakkımdaki karar ise 21 Aralık'ta verilecek” diye konuştu.
Ne olmuştu?
Rusya'dan İzmir'e ayçiçek yağı taşıyan Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı ‘Dursun Ali Coşkun’ isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.
Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Daha sonra kayıp balıkçıların cesetlerine ulaşılmıştı.
Tankerin sahibi olan Samaratransshiping şirketi, balıkçı teknesinin tanımlama işaretleri ve seyir ışıkları olmadan, gemilerin çarpışmasını önlemeye yönelik uluslararası kuralları ihlal ederek seyrettiğini açıklamıştı. Soruşturma makamı da suçun büyük bir kısmını balıkçılara yüklemişti.
Tankerde kaza anında bulunan kaptan, birinci zabit ve güverte patronu, dava sonuçlanıncaya kadar İstanbul’da kalmıştı. Pandemi nedeniyle geçici olarak askıya alınan yargılama süreci, tekrar başlamasıyla geçen ilkbaharda kaptan hakkında ceza davası açılmış, mürettebat üyeleri ise tanık statüsüne geçirilmişti.
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