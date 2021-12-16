https://tr.sputniknews.com/20211216/turkiye-kilyosta-balikci-teknesiyle-carpisan-tankerdeki-iki-rus-denizciyi-serbest-birakti-1051839305.html

Türkiye, Kilyos’ta balıkçı teknesiyle çarpışan tankerdeki iki Rus denizciyi serbest bıraktı

Türkiye, Kilyos’ta balıkçı teknesiyle çarpışan tankerdeki iki Rus denizciyi serbest bıraktı

Türk mahkemesinin, Ocak 2020'de Kilyos açıklarında bir Türk balıkçı teknesi ile çarpışan Glard-2 adlı Rus kimyasal tanker gemisinin birinci zabiti ve güverte... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T17:40+0300

2021-12-16T17:40+0300

2021-12-16T17:45+0300

rusya

kilyos

gemi kazası

tanker

balıkçı gemisi

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051839646_32:0:1031:562_1920x0_80_0_0_e36a4640a861c18a74a12da1dd45371b.jpg

Glard-2 tankerinin kaptanı Aleksandr Kudryaşov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ocak 2020'de Kilyos açıklarında bir Türk balıkçı teknesi ile çarpışan Glard-2’nin birinci zabiti ve güverte patronunun eylemlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamadığını ve serbest bıraktığını, kendisinin ise İstanbul’da bir süre daha kalacağını belirtti.Kudryaşov, “Geçen oturumda mahkeme lehimize karar verdi. Birinci kaptan ve güverte patronu ile ilgili kovuşturmaya son verildi ve ikisi serbest bırakıldı. Benim hakkımdaki karar ise 21 Aralık'ta verilecek” diye konuştu.Ne olmuştu?Rusya'dan İzmir'e ayçiçek yağı taşıyan Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı ‘Dursun Ali Coşkun’ isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Daha sonra kayıp balıkçıların cesetlerine ulaşılmıştı.Tankerin sahibi olan Samaratransshiping şirketi, balıkçı teknesinin tanımlama işaretleri ve seyir ışıkları olmadan, gemilerin çarpışmasını önlemeye yönelik uluslararası kuralları ihlal ederek seyrettiğini açıklamıştı. Soruşturma makamı da suçun büyük bir kısmını balıkçılara yüklemişti.Tankerde kaza anında bulunan kaptan, birinci zabit ve güverte patronu, dava sonuçlanıncaya kadar İstanbul’da kalmıştı. Pandemi nedeniyle geçici olarak askıya alınan yargılama süreci, tekrar başlamasıyla geçen ilkbaharda kaptan hakkında ceza davası açılmış, mürettebat üyeleri ise tanık statüsüne geçirilmişti.

rusya

kilyos

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, kilyos, gemi kazası, tanker, balıkçı gemisi