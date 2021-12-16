'Türkiye'nin Ermenistan'la yeni açılımının farkı bu kez Azerbaycansız olmaması'

“Türkiye-Azerbaycan arasında son dönemdeki gelişmeler ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki 44 günlük savaşın neticesinde şu var. Türkiye, Güney Kafkasya’da bir ağırlık koymak istiyor. Çünkü Azerbaycan ile stratejik ortak haline geldi. Suşa beyannamesini bir 'stratejik ortaklık' olarak nitelendiriyorum. Bunun neticesinde Ervian'la atılacak adımlara bakalım. Özel temsilcilik, uçuşların başlaması şeklinde iyi niyetlilikle normalleşme adımı atıldığını görüyorum. Bu ilişkilerin tam anlamıyla iyi olacağı anlamına gelmiyor. Biraz zaman alacak. Çünkü Türkiye’nin endişeleri var, Ermenistan’ın da beklentileri var. Bunlardan biri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır geriliminin çözülmesi. Bunun için ne adım atılacak? Acaba iki taraf statüyü mü koruyacak, yoksa Ermenistan’ın hala işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesiyle bir sınır tanımı mı yapılacak? Bunun için Avrupa Birliği tarafından bir karar verildi. Burada bir alt komisyon halinde çalışmalar devam edecek. Bu Türkiye açısından önemli bir adım olacak. İkincisi, Ermenistan sözde Ermeni soykırımından bundan vazgeçecek mi? Bunu önümüzdeki süreçte görmemiz gerekiyor. Üçüncüsü de Türkiye’nin 3+3 formülü vardı; Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, bir de İran, Türkiye ve Rusya. Bu platform kurulursa Zengezur Koridoru’nun açılması, ticaretin olması iki tarafı da memnun edecek ve Güney Kafkasya’da aslında bir barış, istikrar sürecinin başlaması ve ticari anlamda da bakılması gerekiyor. Güney Kafkasya’da eğer bunlar gerçekleşmezse normalleşme sürecinin kısmi de olsa devam edemeyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı adımlardır. Uzun süredir Paşinyan’dan önemli mesajlar geliyor, Türkiye tarafından da sıcak mesajlar gönderiliyor. İkili bir normalleşme süreci için üçüncü bir ülke olmadan görüşme talebidir bu. Bu bir arzudur, bunun zaman içerisinde nasıl rayına gireceğini görmemiz gerekiyor.”