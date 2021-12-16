https://tr.sputniknews.com/20211216/yabanci-uyruklu-kadin-otel-odasinda-olu-bulundu-katil-zanlisini-annesi-ele-verdi-1051819067.html

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında ölü bulundu: Katil zanlısını annesi ele verdi

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında ölü bulundu: Katil zanlısını annesi ele verdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli ile birlikte otele gelen yabancı uyruklu kadın, otel görevlileri tarafından kanlar içinde... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T08:31+0300

2021-12-16T08:31+0300

2021-12-16T08:29+0300

yaşam

kocaeli

otel

ölüm

darıca

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan otele Lola Ibatova isimli yabancı uyruklu kadın geldi. Bir süre sonra odaya giren otel görevlileri kadını kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü.Bunun üzerine yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadının otele yanında bir şahısla geldiği, şahsın daha sonra odadan tek başına çıktığını gördü.Kadının başına aldığı sert bir darbeyle hayatını kaybettiğini belirleyen ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, otele kadınla birlikte gelen şahsı bulabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Annesi ele verdiÖte yandan polis ekipleri, yabancı uyruklu kadınla birlikte otele gelen zanlının annesinden ihbar aldı. Polisi arayan kadın telefonda oğlunun evde olduğunu ve teslim olacağını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri adrese giderek şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

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kocaeli, otel, ölüm, darıca