https://tr.sputniknews.com/20211216/yeni-rus-yolcu-ucagi-ms-21-ilk-kez-bir-sivil-havalimanina-inis-yapti-1051829530.html

Yeni Rus yolcu uçağı MS-21, ilk kez bir sivil havalimanına iniş yaptı

Yeni Rus yolcu uçağı MS-21, ilk kez bir sivil havalimanına iniş yaptı

Rusya’nın yeni yolcu uçağı MS-21-300’ün testler kapsamında İrkutsk Havalimanı’na başarıyla iniş yaptığı belirtildi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:14+0300

2021-12-16T14:14+0300

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ms-21-300 yolcu uçağı

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İrkutsk Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, “Onaylı kontrol testleri kapsamında MS-31-300’ün normal koşullar altında sivil havalimanına gerçekleştirdiği ilk eğitim uçuşu başarılı oldu” ifadeleri kullanıldı.Uçağın Moskova bölgesindeki Jukovski Havalimanı’ndan kalktığı ve 4 bin kilometreden fazla yol kat ederek İrkutsk’a indiği aktarıldı.Testler sırasında uçağın motor, fonksiyonel sistemleri ve donanımlarının güvenilirliği test edildi.Uçağın yıl sonuna kadar sertifika alması planlanıyor. Ancak seri üretim şimdiden başlamış durumda. Üretilen ilk altı uçak 2022’de Rus Rossiya havayolu şirketine teslim edilecek. Bunlardan dördü şu anda İrkutsk Uçak Fabrikası’nda ve son montaj çalışmalarını bekliyor.Rus teknoloji devi Rostec’e bağlı şirketler tarafından üretilen MS-21 orta büyüklükte bir yolcu uçağı. Uçağın Rus PD-14 motorları ve ABD’ye ait Pratt & Whitney motorları ile üretimi yapılacak. Montaj işlemleri İrkutsk’taki İrkutsk Uçak Fabrikası’nda yapılıyor. Daha önce fabrika ile havalimanı arasında ilk test uçuşu yapılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20201215/turkiyenin-ilgilendigi-rus-ms-21-yolcu-ucagi-yerli-motorlarla-ilk-ucusunu-yapti-1043406502.html

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ms-21-300 yolcu uçağı, rusya, test