Zelenskiy: Rusya'yla askeri çatışma istemiyoruz, diplomatik çözüme inanıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yla askeri çatışma istemediklerini, Moskova ile Kiev arasındaki ihtilafların diplomatik çözümü bulunduğuna... 16.12.2021

2021-12-16

2021-12-16T19:40+0300

2021-12-16T19:40+0300

Brüksel'de AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne katılan Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi.Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, "Rusya tarafından durumun tırmandırılması halinde bizim için tek bir format var. Duyduklarıma göre AB ve Doğu Ortaklığı ülkelerinin büyük bölümü Ukrayna'nın tutumunu destekliyor. Herkes, bunun bedelinin yüksek olacağının farkında ancak hiç kimse yaşanacak can kayıplarını tahayyül edemiyor. Ukrayna bunu kesinlikle istemiyor" dedi.Avrupa'daki tüm liderlerin bu durumu aynı şekilde anladığından emin olmadığını, zira bazı liderlerin Ukrayna sınırlarında olup bitenlerin farkında olmadığını belirten Zelenskiy, "Çünkü Ruslar da can kaybı verecek. Tanrı esirgesin. Her şeye rağmen biz, diplomatik müzakere formatına inaniyoruz" ifadelerini kullandı.

