Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211216/zelenskiy-rusyayla-askeri-catisma-istemiyoruz-diplomatik-cozume-inaniyoruz-1051843126.html
Zelenskiy: Rusya'yla askeri çatışma istemiyoruz, diplomatik çözüme inanıyoruz
Zelenskiy: Rusya'yla askeri çatışma istemiyoruz, diplomatik çözüme inanıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yla askeri çatışma istemediklerini, Moskova ile Kiev arasındaki ihtilafların diplomatik çözümü bulunduğuna... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T19:40+0300
2021-12-16T19:40+0300
dünya
rusya
ukrayna
nato
ab
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1044223511_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_10e6bd221f46bd30d0ae4bc1b249ffef.jpg
Brüksel'de AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne katılan Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi.Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, "Rusya tarafından durumun tırmandırılması halinde bizim için tek bir format var. Duyduklarıma göre AB ve Doğu Ortaklığı ülkelerinin büyük bölümü Ukrayna'nın tutumunu destekliyor. Herkes, bunun bedelinin yüksek olacağının farkında ancak hiç kimse yaşanacak can kayıplarını tahayyül edemiyor. Ukrayna bunu kesinlikle istemiyor" dedi.Avrupa'daki tüm liderlerin bu durumu aynı şekilde anladığından emin olmadığını, zira bazı liderlerin Ukrayna sınırlarında olup bitenlerin farkında olmadığını belirten Zelenskiy, "Çünkü Ruslar da can kaybı verecek. Tanrı esirgesin. Her şeye rağmen biz, diplomatik müzakere formatına inaniyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/ukrayna-lideri-zelenskiy-donbassla-ilgili-referandum-yapilabilir-1051657935.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1044223511_100:0:1100:750_1920x0_80_0_0_2172c9c397758023b84dfbe16f428c14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, nato, ab, vladimir zelenskiy

Zelenskiy: Rusya'yla askeri çatışma istemiyoruz, diplomatik çözüme inanıyoruz

19:40 16.12.2021
© Fotoğraf : TwitterUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbass’a gitti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbass’a gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yla askeri çatışma istemediklerini, Moskova ile Kiev arasındaki ihtilafların diplomatik çözümü bulunduğuna inandıklarını söyledi.
Brüksel'de AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne katılan Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, "Rusya tarafından durumun tırmandırılması halinde bizim için tek bir format var. Duyduklarıma göre AB ve Doğu Ortaklığı ülkelerinin büyük bölümü Ukrayna'nın tutumunu destekliyor. Herkes, bunun bedelinin yüksek olacağının farkında ancak hiç kimse yaşanacak can kayıplarını tahayyül edemiyor. Ukrayna bunu kesinlikle istemiyor" dedi.

Avrupa'daki tüm liderlerin bu durumu aynı şekilde anladığından emin olmadığını, zira bazı liderlerin Ukrayna sınırlarında olup bitenlerin farkında olmadığını belirten Zelenskiy, "Çünkü Ruslar da can kaybı verecek. Tanrı esirgesin. Her şeye rağmen biz, diplomatik müzakere formatına inaniyoruz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
DÜNYA
Ukrayna lideri Zelenskiy: Donbass'la ilgili referandum yapılabilir
10 Aralık, 22:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:17Bakan Bilgin: Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı
20:15İtalya'da OHAL 31 Mart'a kadar uzatıldı
20:08İskenderun’da bir kadına cinsel saldırıda bulunarak yüzüne kızgın yağ döken Resul Erkmen tutuklandı
20:08Prof. Kalaycıoğlu: Asgari ücretteki artış ‘para yanılması’ hissi yaratır, iktidar seçim isteyebilir
20:06DSÖ, Sputnik V aşısının onayı için tarih verdi
20:01Borsa İstanbul Genel Müdürü: Kredi kartlarıyla, taksitlerle yaşıyoruz, tasarruf yapmasını bilmiyoruz
19:54Son 24 saatte 18 bin 100 vaka tespit edildi, 167 kişi hayatını kaybetti
19:46Memur-Sen: Ek zam 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı
19:40Zelenskiy: Rusya'yla askeri çatışma istemiyoruz, diplomatik çözüme inanıyoruz
19:38ATO Başkanı Baran: Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması doğru ve yerinde
19:36Ermenistan Ekonomi Bakanı: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler simetrik olmalı
19:31MHP'li Sancaklı: Gençleri gruplara ayırarak doğru yapmıyoruz, onları siyasetten uzak tutalım
19:20Galatasaray'da bir istifa daha: Genel Sekreter Köksal Ünlü de görevini bıraktı
19:15Kılık değiştirip boşandığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
19:11Bakan Kurum: Sel afetinin yaşandığı 3 ilde tüm konutlar ağustosta tamamlanacak
19:02ABD Ticaret Bakanlığı Çin, Gürcistan, Malezya, Türkiye'den 37 kuruluş ve şirketi kara listeye aldı
18:48Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
18:43Kremlin: Güvenlik garantisiyle ilgili görüşmelere hazır olduğumuzu ABD’ye bildirdik
18:42TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Üretimin korunması için ek tedbirler gerek
18:29Bakan Akar: Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunuyor