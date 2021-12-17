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https://tr.sputniknews.com/20211217/100-milyon-tlye-yapilmisti-karadenizin-en-uzun-teleferigi-25-yildir-atil-durumda-1051861880.html
100 milyon TL'ye yapılmıştı: Karadeniz'in en uzun teleferiği 2.5 yıldır atıl durumda
100 milyon TL'ye yapılmıştı: Karadeniz'in en uzun teleferiği 2.5 yıldır atıl durumda
Trabzon Beşikdüzü'de 2018'de 100 milyon TL'ye yapılan, Karadeniz'in en uzun teleferiği 2.5 yıldır atıl durumda. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T13:12+0300
2021-12-17T13:12+0300
türkiye
tl
karadeniz
trabzon
teleferik
harcama
belediye
doğu karadeniz
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Beşikdüzü ilçesinde 3 bin 600 metre ile Karadeniz Bölgesi'nin en uzun mesafeli teleferik projesi, 2018 yılında hizmet vermeye başladı. İlçe belediyesi tarafından yaptırılan, 100 milyon TL maliyetli teleferik projesi, ilk yıl 60 bin kişi ağırlandıktan sonra işletilemeyince durdu. Deniz seviyesinden 531 metre koduna uzanan 2 kabinli, 55 kişi kapasiteli ve saatte 300 kişiyi taşıyacak proje, işletmecinin sözleşmesi feshedilince 2.5 yıldır atıl kaldı.'Çürüdü gidiyor'Teleferiğin akıbetinin merak konusu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Berat Kul, “Ben buranın yerlisiyim. Üniversiteyi de burada okuyorum. O kadar para harcandı ama çok kısa bir süre hizmet verdi. Kullanıma hazır ama senelerdir kullanılmıyor. Sonu ne olur, bilmiyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Çürümeye terk edildi” diye konuştu.Mehmet Ömür de “Bu teleferik çürüyor burada. Dünyanın parası harcandı teleferiğe. Çürüdü gidiyor. Yazık günah. Açılmayacaksa kaldırsınlar" dedi.Yılmaz Kul ise “Çok büyük umutlarla açıldı bu teleferik. İstihdam da sağlıyordu. Gelen giden turistler de oluyordu sonra kapattılar teleferiği. Pandemi de etkiledi tabi ama sonu ne olacak, bilmiyoruz. Burada öylece duruyor” diye konuştu.Beşikdüzü Belediyesi yetkilileri ise teleferik projesinin yeniden faaliyete geçirilmesi için planlama yapıldığını belirtti. Teleferiğin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilip, yeniden hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210212/parasutcu-teleferik-teline-takilip-yere-dustu-1043799454.html
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tl, karadeniz, trabzon, teleferik, harcama, belediye, doğu karadeniz

100 milyon TL'ye yapılmıştı: Karadeniz'in en uzun teleferiği 2.5 yıldır atıl durumda

13:12 17.12.2021
© DHATrabzon Beşikdüzü'de 2018'de 100 milyon TL'ye yapılan, Karadeniz'in en uzun teleferiği 2.5 yıldır atıl durumda.
Trabzon Beşikdüzü'de 2018'de 100 milyon TL'ye yapılan, Karadeniz'in en uzun teleferiği 2.5 yıldır atıl durumda. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© DHA
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Trabzon Beşikdüzü'de 2018'de 100 milyon TL'ye yapılan, Karadeniz'in en uzun teleferiği 2.5 yıldır atıl durumda.
Beşikdüzü ilçesinde 3 bin 600 metre ile Karadeniz Bölgesi'nin en uzun mesafeli teleferik projesi, 2018 yılında hizmet vermeye başladı.
İlçe belediyesi tarafından yaptırılan, 100 milyon TL maliyetli teleferik projesi, ilk yıl 60 bin kişi ağırlandıktan sonra işletilemeyince durdu.
Deniz seviyesinden 531 metre koduna uzanan 2 kabinli, 55 kişi kapasiteli ve saatte 300 kişiyi taşıyacak proje, işletmecinin sözleşmesi feshedilince 2.5 yıldır atıl kaldı.

'Çürüdü gidiyor'

Teleferiğin akıbetinin merak konusu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Berat Kul, “Ben buranın yerlisiyim. Üniversiteyi de burada okuyorum. O kadar para harcandı ama çok kısa bir süre hizmet verdi. Kullanıma hazır ama senelerdir kullanılmıyor. Sonu ne olur, bilmiyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Çürümeye terk edildi” diye konuştu.
Mehmet Ömür de “Bu teleferik çürüyor burada. Dünyanın parası harcandı teleferiğe. Çürüdü gidiyor. Yazık günah. Açılmayacaksa kaldırsınlar" dedi.
Yılmaz Kul ise “Çok büyük umutlarla açıldı bu teleferik. İstihdam da sağlıyordu. Gelen giden turistler de oluyordu sonra kapattılar teleferiği. Pandemi de etkiledi tabi ama sonu ne olacak, bilmiyoruz. Burada öylece duruyor” diye konuştu.

Beşikdüzü Belediyesi yetkilileri ise teleferik projesinin yeniden faaliyete geçirilmesi için planlama yapıldığını belirtti. Teleferiğin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilip, yeniden hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.
Bingöl’de teleferik teline takılıp düşen paraşütçü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2021
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Paraşütçü teleferik teline takılıp yere düştü
12 Şubat, 16:58
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