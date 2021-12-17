https://tr.sputniknews.com/20211217/103-emekli-amiral-iddianamesi-kabul-edildi-12-yila-kadar-hapisleri-isteniyor-1051861149.html

103 emekli amiral iddianamesi kabul edildi: 12 yıla kadar hapisleri isteniyor

103 emekli amiral iddianamesi kabul edildi: 12 yıla kadar hapisleri isteniyor

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 şüpheli hakkındaki iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T12:56+0300

2021-12-17T12:56+0300

2021-12-17T12:56+0300

türkiye

iddianame

montrö

hapis cezası

amiral

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda söz konusu bildirinin taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıkları belirtildi.103 şüphelinin seçilmiş hükümeti hedef aldıkları ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıkları belirtilen iddianamede, bildiride geçen Montrö vurgusunun da "araç" olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alan şüphelilerin yazışmalarından anlaşıldığı vurgulandı.İddianamede, şüphelilerin ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri ifade edildi.Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 103 şüpheli hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Soruşturmanın geçmişiBaşsavcılık, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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iddianame, montrö, hapis cezası, amiral