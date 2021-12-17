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Kuzey Kore'de Kim Jong-il'in ölümünün, Kim Jong-un'un iktidarının 10. yılı
Kuzey Kore'de Kim Jong-il'in ölümünün, Kim Jong-un'un iktidarının 10. yılı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’in 10. ölüm yılı anma etkinliklerinde, halka ülkenin liderine daha fazla sadakat etmesi ve birlik... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T11:07+0300
2021-12-17T11:08+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-il
anma
yıldönümü
kuzey kore lideri kim jong un
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Kuzey Kore'de Kim Jong-il'in ölümünün, Kim Jong-un'un iktidarının 10. yılı

11:07 17.12.2021 (güncellendi: 11:08 17.12.2021)
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’in 10. ölüm yılı anma etkinliklerinde, halka ülkenin liderine daha fazla sadakat etmesi ve birlik çağrısında bulunuldu.
© REUTERS / KCNA

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın merkezindeki Mansu Tepesi'nde vatandaşlar 1994'te hayatını kaybeden ülkenin kurucusu Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in dev heykellerinin önüne çiçekler bırakarak eski liderlerini andı.

Kuzey Kore&#x27;nin başkenti Pyongyang&#x27;ın merkezindeki Mansu Tepesi&#x27;nde vatandaşlar 1994&#x27;te hayatını kaybeden ülkenin kurucusu Kim Il-sung ve Kim Jong-il&#x27;in dev heykellerinin önüne çiçekler bırakarak eski liderlerini andı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / KCNA

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın merkezindeki Mansu Tepesi'nde vatandaşlar 1994'te hayatını kaybeden ülkenin kurucusu Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in dev heykellerinin önüne çiçekler bırakarak eski liderlerini andı.

© KIM WON JIN

37 yaşındaki Kim Jong-un, babasının ölümünden bu yana 10 yıldır Kuzey Kore’yi yönetiyor.

Koronavirüs tedbirleri ve ABD ile yürütülen gerilimli diplomasinin neden olduğu ekonomik zorluklara rağmen ülkenin lideri Kim’in iktidar hakimiyeti sorgulanmıyor.

37 yaşındaki Kim Jong-un, babasının ölümünden bu yana 10 yıldır Kuzey Kore’yi yönetiyor.Koronavirüs tedbirleri ve ABD ile yürütülen gerilimli diplomasinin neden olduğu ekonomik zorluklara rağmen ülkenin lideri Kim’in iktidar hakimiyeti sorgulanmıyor. - Sputnik Türkiye
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© KIM WON JIN

37 yaşındaki Kim Jong-un, babasının ölümünden bu yana 10 yıldır Kuzey Kore’yi yönetiyor.

Koronavirüs tedbirleri ve ABD ile yürütülen gerilimli diplomasinin neden olduğu ekonomik zorluklara rağmen ülkenin lideri Kim’in iktidar hakimiyeti sorgulanmıyor.

© REUTERS / KCNA

Kim Jong-un, her ölüm yıl dönümünde babası Kim Jong-il ve kurucu lider Kim Il-sung’un mezarlarının bulunduğu anıt mezarda saygı duruşunda bulunurken, 1. ve 5. yıl dönümlerinde babasını onurlandıran ulusal toplantılar düzenlemişti.

Kim Jong-un, her ölüm yıl dönümünde babası Kim Jong-il ve kurucu lider Kim Il-sung’un mezarlarının bulunduğu anıt mezarda saygı duruşunda bulunurken, 1. ve 5. yıl dönümlerinde babasını onurlandıran ulusal toplantılar düzenlemişti. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / KCNA

Kim Jong-un, her ölüm yıl dönümünde babası Kim Jong-il ve kurucu lider Kim Il-sung’un mezarlarının bulunduğu anıt mezarda saygı duruşunda bulunurken, 1. ve 5. yıl dönümlerinde babasını onurlandıran ulusal toplantılar düzenlemişti.

© KIM WON JIN

Kim Jong-il, 2011'de bir tren seyahati sırasında yaşamını yitirmiş, ölüm haberi ise Pyongyag yönetimi tarafından kamuoyuna 2 gün sonra duyurulmuştu.

Kim Jong-il, 2011&#x27;de bir tren seyahati sırasında yaşamını yitirmiş, ölüm haberi ise Pyongyag yönetimi tarafından kamuoyuna 2 gün sonra duyurulmuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© KIM WON JIN

Kim Jong-il, 2011'de bir tren seyahati sırasında yaşamını yitirmiş, ölüm haberi ise Pyongyag yönetimi tarafından kamuoyuna 2 gün sonra duyurulmuştu.

© REUTERS / KCNA

Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklanmıştı.

Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklanmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / KCNA

Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklanmıştı.

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