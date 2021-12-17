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Kuzey Kore'de Kim Jong-il'in ölümünün, Kim Jong-un'un iktidarının 10. yılı
Kuzey Kore'de Kim Jong-il'in ölümünün, Kim Jong-un'un iktidarının 10. yılı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’in 10. ölüm yılı anma etkinliklerinde, halka ülkenin liderine daha fazla sadakat etmesi ve birlik... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T11:07+0300
2021-12-17T11:07+0300
2021-12-17T11:08+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-il
anma
yıldönümü
kuzey kore lideri kim jong un
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Kuzey Kore'de Kim Jong-il'in ölümünün, Kim Jong-un'un iktidarının 10. yılı 11:07 17.12.2021 (güncellendi: 11:08 17.12.2021)
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’in 10. ölüm yılı anma etkinliklerinde, halka ülkenin liderine daha fazla sadakat etmesi ve birlik çağrısında bulunuldu.
© REUTERS / KCNA
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın merkezindeki Mansu Tepesi'nde vatandaşlar 1994'te hayatını kaybeden ülkenin kurucusu Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in dev heykellerinin önüne çiçekler bırakarak eski liderlerini andı.
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın merkezindeki Mansu Tepesi'nde vatandaşlar 1994'te hayatını kaybeden ülkenin kurucusu Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in dev heykellerinin önüne çiçekler bırakarak eski liderlerini andı.
© KIM WON JIN
37 yaşındaki Kim Jong-un, babasının ölümünden bu yana 10 yıldır Kuzey Kore’yi yönetiyor.
Koronavirüs tedbirleri ve ABD ile yürütülen gerilimli diplomasinin neden olduğu ekonomik zorluklara rağmen ülkenin lideri Kim’in iktidar hakimiyeti sorgulanmıyor.
37 yaşındaki Kim Jong-un, babasının ölümünden bu yana 10 yıldır Kuzey Kore’yi yönetiyor.
Koronavirüs tedbirleri ve ABD ile yürütülen gerilimli diplomasinin neden olduğu ekonomik zorluklara rağmen ülkenin lideri Kim’in iktidar hakimiyeti sorgulanmıyor.
© REUTERS / KCNA
Kim Jong-un, her ölüm yıl dönümünde babası Kim Jong-il ve kurucu lider Kim Il-sung’un mezarlarının bulunduğu anıt mezarda saygı duruşunda bulunurken, 1. ve 5. yıl dönümlerinde babasını onurlandıran ulusal toplantılar düzenlemişti.
Kim Jong-un, her ölüm yıl dönümünde babası Kim Jong-il ve kurucu lider Kim Il-sung’un mezarlarının bulunduğu anıt mezarda saygı duruşunda bulunurken, 1. ve 5. yıl dönümlerinde babasını onurlandıran ulusal toplantılar düzenlemişti.
© KIM WON JIN
Kim Jong-il, 2011'de bir tren seyahati sırasında yaşamını yitirmiş, ölüm haberi ise Pyongyag yönetimi tarafından kamuoyuna 2 gün sonra duyurulmuştu.
Kim Jong-il, 2011'de bir tren seyahati sırasında yaşamını yitirmiş, ölüm haberi ise Pyongyag yönetimi tarafından kamuoyuna 2 gün sonra duyurulmuştu.
Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklanmıştı.