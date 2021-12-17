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2021'in en iyi futbolcuları açıklandı: Listede Süper Lig'den 2 isim bulunuyor
2021'in en iyi futbolcuları açıklandı: Listede Süper Lig'den 2 isim bulunuyor
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi futbolcularını belirledi. Raporda Ballon d'Or ödülünden bambaşka bir... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T07:21+0300
2021-12-17T07:19+0300
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2021 yılının en iyi futbolcularını listeledi. İsviçre merkezli kuruluşun raporunda Ballon d'Or ödülünden bambaşka isimler bulunurken Süper Lig'den iki isim de en iyi oyuncular arasında kendilerine yer buldu. En iyi kaleciler ve saha içindeki oyuncular listesi şu şekilde:1. David Alaba-Real Madrid2. Ruben Dias-Manchester City3. Milan Skriniar-Inter4. Carlos Casemiro-Real Madrid5. Joshua Kimmich-Bayern MünihPSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe listenin 15. sırasında yer aldı.Ballon d'Or finalisti Robert Lewandowski, 17. sırada kendine yer buldu.Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi ise 24. sırada yer alabildi.Yılın en iyi kalecileri1. Thibaut Courtois- Real Madrid2. Jan Oblak -Atletico Madrid3. Manuel Neuer - Bayern Münih4. Ederson Moraes -Manchester City13. Fernando Muslera - Galatasaray28. Uğurcan Çakır -Trabzonspor
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futbol, futbolcu, liste

2021'in en iyi futbolcuları açıklandı: Listede Süper Lig'den 2 isim bulunuyor

07:21 17.12.2021
© AAFutbol, top, saha
Futbol, top, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi futbolcularını belirledi. Raporda Ballon d'Or ödülünden bambaşka bir sırlama yer alırken Süper Lig'den iki isim de en iyi oyuncular arasında kendilerine yer buldu.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2021 yılının en iyi futbolcularını listeledi. İsviçre merkezli kuruluşun raporunda Ballon d'Or ödülünden bambaşka isimler bulunurken Süper Lig'den iki isim de en iyi oyuncular arasında kendilerine yer buldu.
En iyi kaleciler ve saha içindeki oyuncular listesi şu şekilde:
1. David Alaba-Real Madrid
2. Ruben Dias-Manchester City
3. Milan Skriniar-Inter
4. Carlos Casemiro-Real Madrid
5. Joshua Kimmich-Bayern Münih
PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe listenin 15. sırasında yer aldı.
Ballon d'Or finalisti Robert Lewandowski, 17. sırada kendine yer buldu.
Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi ise 24. sırada yer alabildi.

Yılın en iyi kalecileri

1. Thibaut Courtois- Real Madrid
2. Jan Oblak -Atletico Madrid
3. Manuel Neuer - Bayern Münih
4. Ederson Moraes -Manchester City
13. Fernando Muslera - Galatasaray
28. Uğurcan Çakır -Trabzonspor
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