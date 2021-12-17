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AB, Pfizer-BioNTech'in Omicron'a karşı geliştireceği aşıdan 180 milyon doz alacak
AB, Pfizer-BioNTech'in Omicron'a karşı geliştireceği aşıdan 180 milyon doz alacak
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19'a neden olan koronavirüsün Omicron gibi yeni varyantlarına karşı geliştireceği uyumlandırılmış... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T05:34+0300
2021-12-17T05:34+0300
koronavirüs
avrupa birliği
ursula von der leyen
pfizer
biontech
koronavirüs aşısı
omicron
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 14 saatten uzun süren AB Liderler Zirvesi bitiminde düzenlenen basın toplantısında Kovid-19 salgını, Omicron varyantının yayılması, aşılar ve ilaçlarla ilgili değerlendirme yaptıklarını söyledi.AB Komisyonu'nun ortak aşı alımı için firmalarla yaptığı sözleşmeler hakkında liderleri bilgilendirdiğini aktaran von der Leyen, talep etmeleri halinde Omicron gibi yeni varyantlara karşı uyumlandırılmış aşıların firmalarca 100 gün içinde geliştirilmesine dair sözleşmelerde şart bulunduğunu bildirdi.Von der Leyen, "Üye ülkeler, Pfizer-BioNTech ile üçüncü sözleşme kapsamında uyumlandırılmış aşıdan ilave 180 milyon dozluk ilk kısım teminini başlatma konusunda anlaştı" dedi.AB'nin Pfizer-BioNTech ile geçen yaz yaptığı üçüncü sözleşme 1.8 milyar doz aşı alımını içeriyordu.Von der Leyen ayrıca AB içinde ayda 300 milyon doz aşı üretildiğini, bugüne kadar üye ülkelere 1 milyar dozdan fazla aşı gönderildiğini belirterek, Omicron varyantının yayılmasına karşı takviye dozların yapılması için AB ülkelerinin aşı kampanyalarını hızlandırmasını istedi.Von der Leyen, son günlerde AB içinde tartışma konusu olan seyahatlerde kullanılan Kovid sertifikalarının geçerlilik süresine de açıklık getirdi.Takviye dozların tam aşılamadan 6 ay sonra yapılmasının tavsiye edildiğini hatırlatan von der Leyen, sertifikaların tam aşılamanın üzerinden geçen 6 ayın dışında takviye doz yapılana kadar fazladan 3 ay daha geçerli olacağını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211217/sputnik-vyi-gelistiren-gamaleya-merkezi-3-ayda-bir-asi-yapilmasini-gerekli-gormuyoruz-1051850685.html
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avrupa birliği, ursula von der leyen, pfizer, biontech , koronavirüs aşısı, omicron

AB, Pfizer-BioNTech'in Omicron'a karşı geliştireceği aşıdan 180 milyon doz alacak

05:34 17.12.2021
© REUTERS / Lukas BarthPfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Lukas Barth
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19'a neden olan koronavirüsün Omicron gibi yeni varyantlarına karşı geliştireceği uyumlandırılmış aşılardan ilk etapta 180 milyon doz almak üzere anlaştı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 14 saatten uzun süren AB Liderler Zirvesi bitiminde düzenlenen basın toplantısında Kovid-19 salgını, Omicron varyantının yayılması, aşılar ve ilaçlarla ilgili değerlendirme yaptıklarını söyledi.
AB Komisyonu'nun ortak aşı alımı için firmalarla yaptığı sözleşmeler hakkında liderleri bilgilendirdiğini aktaran von der Leyen, talep etmeleri halinde Omicron gibi yeni varyantlara karşı uyumlandırılmış aşıların firmalarca 100 gün içinde geliştirilmesine dair sözleşmelerde şart bulunduğunu bildirdi.
Von der Leyen, "Üye ülkeler, Pfizer-BioNTech ile üçüncü sözleşme kapsamında uyumlandırılmış aşıdan ilave 180 milyon dozluk ilk kısım teminini başlatma konusunda anlaştı" dedi.
AB'nin Pfizer-BioNTech ile geçen yaz yaptığı üçüncü sözleşme 1.8 milyar doz aşı alımını içeriyordu.
Von der Leyen ayrıca AB içinde ayda 300 milyon doz aşı üretildiğini, bugüne kadar üye ülkelere 1 milyar dozdan fazla aşı gönderildiğini belirterek, Omicron varyantının yayılmasına karşı takviye dozların yapılması için AB ülkelerinin aşı kampanyalarını hızlandırmasını istedi.
Von der Leyen, son günlerde AB içinde tartışma konusu olan seyahatlerde kullanılan Kovid sertifikalarının geçerlilik süresine de açıklık getirdi.
Takviye dozların tam aşılamadan 6 ay sonra yapılmasının tavsiye edildiğini hatırlatan von der Leyen, sertifikaların tam aşılamanın üzerinden geçen 6 ayın dışında takviye doz yapılana kadar fazladan 3 ay daha geçerli olacağını ifade etti.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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