https://tr.sputniknews.com/20211217/ab-pfizer-biontechin-omicrona-karsi-gelistirecegi-asidan-180-milyon-doz-alacak-1051853424.html

AB, Pfizer-BioNTech'in Omicron'a karşı geliştireceği aşıdan 180 milyon doz alacak

AB, Pfizer-BioNTech'in Omicron'a karşı geliştireceği aşıdan 180 milyon doz alacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19'a neden olan koronavirüsün Omicron gibi yeni varyantlarına karşı geliştireceği uyumlandırılmış... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T05:34+0300

2021-12-17T05:34+0300

2021-12-17T05:34+0300

koronavirüs

avrupa birliği

ursula von der leyen

pfizer

biontech

koronavirüs aşısı

omicron

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 14 saatten uzun süren AB Liderler Zirvesi bitiminde düzenlenen basın toplantısında Kovid-19 salgını, Omicron varyantının yayılması, aşılar ve ilaçlarla ilgili değerlendirme yaptıklarını söyledi.AB Komisyonu'nun ortak aşı alımı için firmalarla yaptığı sözleşmeler hakkında liderleri bilgilendirdiğini aktaran von der Leyen, talep etmeleri halinde Omicron gibi yeni varyantlara karşı uyumlandırılmış aşıların firmalarca 100 gün içinde geliştirilmesine dair sözleşmelerde şart bulunduğunu bildirdi.Von der Leyen, "Üye ülkeler, Pfizer-BioNTech ile üçüncü sözleşme kapsamında uyumlandırılmış aşıdan ilave 180 milyon dozluk ilk kısım teminini başlatma konusunda anlaştı" dedi.AB'nin Pfizer-BioNTech ile geçen yaz yaptığı üçüncü sözleşme 1.8 milyar doz aşı alımını içeriyordu.Von der Leyen ayrıca AB içinde ayda 300 milyon doz aşı üretildiğini, bugüne kadar üye ülkelere 1 milyar dozdan fazla aşı gönderildiğini belirterek, Omicron varyantının yayılmasına karşı takviye dozların yapılması için AB ülkelerinin aşı kampanyalarını hızlandırmasını istedi.Von der Leyen, son günlerde AB içinde tartışma konusu olan seyahatlerde kullanılan Kovid sertifikalarının geçerlilik süresine de açıklık getirdi.Takviye dozların tam aşılamadan 6 ay sonra yapılmasının tavsiye edildiğini hatırlatan von der Leyen, sertifikaların tam aşılamanın üzerinden geçen 6 ayın dışında takviye doz yapılana kadar fazladan 3 ay daha geçerli olacağını ifade etti.

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avrupa birliği, ursula von der leyen, pfizer, biontech , koronavirüs aşısı, omicron