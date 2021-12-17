https://tr.sputniknews.com/20211217/abd-8-cinli-sirketi-kara-listeye-aldi-1051851104.html

ABD, 8 Çinli şirketi kara listeye aldı

ABD, 8 Çinli şirketi kara listeye aldı

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında drone üreticisi DJI'nin de olduğu 8 Çinli teknoloji firmasını yaptırım kara listesine ekledi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T01:01+0300

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Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu 8 şirketin Çin'deki etnik ve dini azınlıkların, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ağırlıklı olarak Müslüman Uygur azınlığının biyometrik gözetimini ve takibini aktif olarak desteklediği aktarıldı.Açıklamada, aralarında drone üreticisi DJI'nin de bulunduğu 8 teknoloji şirketinin yaptırım kara listesine alındığı kaydedildi.Kararla ABD'li kişilerin bu kuruluşlarla bağlantılı halka açık belirli menkul kıymetlerin alımları veya satımlarını yapmasının yasaklanacağı ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-hazine-bakanligi-yaptirim-listesine-alinan-belaruslular-abye-kacak-gocmen-akisinda-rol-aldi-1051394334.html

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çin, abd, yaptırım