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https://tr.sputniknews.com/20211217/abd-ordusunda-asisizlara-disiplin-cezasi-basladi-20-bin-asker-ordudan-atilabilir-1051856059.html
ABD ordusunda aşısızlara disiplin cezası başladı: 20 bin asker ordudan atılabilir
ABD ordusunda aşısızlara disiplin cezası başladı: 20 bin asker ordudan atılabilir
ABD'de çeşitli sektör ve iş yerlerinde çalışanlara yönelik aşı zorunluluğu uygulaması devam ederken, ABD ordusu yetkilileri aşı yaptırmayan askerlere yönelik... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T10:18+0300
2021-12-17T10:28+0300
dünya
abd
abd ordusu
zorunlu aşı
koronavirüs
koronavirüs aşısı
zorunlu aşılama
aşı zorunluluğu
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Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ABD ordusunda uygulanmaya başlayan aşı zorunluluğu, aşı karşıtı askerler tarafından tepki çekiyor. ABD askeri yetkilileri ise aşı olmayı reddeden birlikler için disiplin işlemlerine ve terhislere başlandığını duyururken 20 bine yakın aşısız askerin ordudan atılma riski altında olduğunu söyledi.ABD Deniz Kuvvetleri'nden dün yapılan açıklamada Komutanlığın şimdiye dek aşı yaptırmayı reddettikleri için 103 deniz piyadesinin terhis edildiği belirtilirken, Kara Kuvvetleri'nin açıklamasındaysa Ocak ayında 2 bin 700 asker konusunda terhis işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi. ABD Hava Kuvvetleri geçen günlerde 27 askerin aşı emrine uymayı reddettikleri için terhis edildiğini duyurmuştu.Amerikalı askeri liderler son birkaç aydır ABD askerlerini aşı yaptırmamaları durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabilecekleri yönünde uyarmıştı. Ancak son bir haftadır, aşı zorunluluğuna uymayan askerlere yönelik bu yaptırımların uygulanmaya başlandığı görülüyor. ABD ordusundan aşı nedeniyle kaç kişinin terhis edilebileceği konusunda net bir rakam olmasa da, şimdiye kadar 30 bin ordu mensubunun henüz aşı yaptırmadığı, ancak birkaç bin kişinin geçici yada kalıcı olarak aşıdan muaf tutulmuş kişiler olabileceği düşünülüyor. Geriye kalan en az 20 bin kişinin herhangi bir gerekçe olmaksızın aşı yaptırmamış oldukları anlaşılıyor. Bu sayı, 1.3 milyon aktif ordu mensubunun yaklaşık yüzde 1.5'ine tekabül ediyor. Açıklanan resmi rakamlara göre ABD ordusunda şimdiye dek koronavirüs aşı zorunluluğu uygulamasına dair 12 binden fazla kişi dini muafiyet talep ederken, yaklaşık 4 bin 800 kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri mensubu, bir muafiyet peşine düşmeksizin aşı olmayı reddetti. Deniz Kuvvetleri buna dair bir rakam açıklamadı.Pentagon Sözcüsü John Kirby, konuya ilişkin perşembe günü yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in en birincil gündem maddesinin mümkün olduğunca daha fazla ordu mensubuna aşı yaptırmak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: ABD Savunma Bakanı Austin, geçtiğimiz ağustos ayında kuvvet komutanlıklarına gönderdiği genelgede, tüm askerler için kooronavirüs aşısının zorunlu hale getirildiğini açıklamıştı. Austin genelgede, "Sağlık uzmanlarıyla ve askeri yetkililerle yaptığım istişare ve Başkan’ın da desteği ile Kovid-19'a karşı zorunlu aşının Amerikan halkını savunmak ve orduyu korumak için gerekli olduğuna karar verdim" ifadesine yer vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211201/abd-ordusunda-10-binlerce-asker-kovid-19-asisi-emrini-dinlemiyor-1051351088.html
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abd, abd ordusu, zorunlu aşı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, zorunlu aşılama, aşı zorunluluğu

ABD ordusunda aşısızlara disiplin cezası başladı: 20 bin asker ordudan atılabilir

10:18 17.12.2021 (güncellendi: 10:28 17.12.2021)
© AFP 2021Irak - ABD askerleri
Irak - ABD askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021
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ABD'de çeşitli sektör ve iş yerlerinde çalışanlara yönelik aşı zorunluluğu uygulaması devam ederken, ABD ordusu yetkilileri aşı yaptırmayan askerlere yönelik disiplin cezalarının başladığını açıkladı.
Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ABD ordusunda uygulanmaya başlayan aşı zorunluluğu, aşı karşıtı askerler tarafından tepki çekiyor. ABD askeri yetkilileri ise aşı olmayı reddeden birlikler için disiplin işlemlerine ve terhislere başlandığını duyururken 20 bine yakın aşısız askerin ordudan atılma riski altında olduğunu söyledi.
ABD Deniz Kuvvetleri'nden dün yapılan açıklamada Komutanlığın şimdiye dek aşı yaptırmayı reddettikleri için 103 deniz piyadesinin terhis edildiği belirtilirken, Kara Kuvvetleri'nin açıklamasındaysa Ocak ayında 2 bin 700 asker konusunda terhis işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi. ABD Hava Kuvvetleri geçen günlerde 27 askerin aşı emrine uymayı reddettikleri için terhis edildiğini duyurmuştu.
Amerikalı askeri liderler son birkaç aydır ABD askerlerini aşı yaptırmamaları durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabilecekleri yönünde uyarmıştı. Ancak son bir haftadır, aşı zorunluluğuna uymayan askerlere yönelik bu yaptırımların uygulanmaya başlandığı görülüyor.
ABD ordusundan aşı nedeniyle kaç kişinin terhis edilebileceği konusunda net bir rakam olmasa da, şimdiye kadar 30 bin ordu mensubunun henüz aşı yaptırmadığı, ancak birkaç bin kişinin geçici yada kalıcı olarak aşıdan muaf tutulmuş kişiler olabileceği düşünülüyor. Geriye kalan en az 20 bin kişinin herhangi bir gerekçe olmaksızın aşı yaptırmamış oldukları anlaşılıyor. Bu sayı, 1.3 milyon aktif ordu mensubunun yaklaşık yüzde 1.5'ine tekabül ediyor.

Açıklanan resmi rakamlara göre ABD ordusunda şimdiye dek koronavirüs aşı zorunluluğu uygulamasına dair 12 binden fazla kişi dini muafiyet talep ederken, yaklaşık 4 bin 800 kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri mensubu, bir muafiyet peşine düşmeksizin aşı olmayı reddetti. Deniz Kuvvetleri buna dair bir rakam açıklamadı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, konuya ilişkin perşembe günü yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in en birincil gündem maddesinin mümkün olduğunca daha fazla ordu mensubuna aşı yaptırmak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bakanın kendileriyle doğrudan konuşma şansı olsaydı bu kişilere söyleyeceği şey, eğer tıbbi açıdan uygunlarsa aşıyı yaptırmak olurdu. Aşı olun çünkü kendinizi ve birimlerinizi korumanın en iyi yolu bu. Ordunun hazır olma durumuna dair endişemiz, aşı oranını mümkün olduğunca yüzde 100'e yakın tutabilmek."

ABD Savunma Bakanı Austin, geçtiğimiz ağustos ayında kuvvet komutanlıklarına gönderdiği genelgede, tüm askerler için kooronavirüs aşısının zorunlu hale getirildiğini açıklamıştı. Austin genelgede, "Sağlık uzmanlarıyla ve askeri yetkililerle yaptığım istişare ve Başkan’ın da desteği ile Kovid-19'a karşı zorunlu aşının Amerikan halkını savunmak ve orduyu korumak için gerekli olduğuna karar verdim" ifadesine yer vermişti.
ABD ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
KORONAVİRÜS
ABD ordusunda 10 binlerce asker Kovid-19 aşısı emrini dinlemiyor
1 Aralık, 22:48
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