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ABD'de CDC danışmanlarından Johnson&Johnson aşısı yerine Pfizer-BioNTech veya Moderna tavsiyesi
ABD'de CDC danışmanlarından Johnson&Johnson aşısı yerine Pfizer-BioNTech veya Moderna tavsiyesi
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) bilim insanlarından oluşan danışma kurulu, Johnson&Johnson aşısı yerine Pfizer-BionNTech veya Moderna... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T03:16+0300
2021-12-17T03:16+0300
koronavirüs
pfizer
johnson&johnson
koronavirüs aşısı
moderna
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
kan pıhtılaşması
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CDC bünyesinde gerçekleştirilen bilim danışma kurulu toplantısında nadir de olsa kan pıhtılaşmasına yol açabilen Johnson&amp;Johnson aşısının yerine Pfizer-BionNTech veya Moderna aşılarının yapılmasının daha uygun olacağı belirtildi.CDC danışmanları, Johnson&amp;Johnson aşılarının pıhtılaşma sorununun ülkede 9 kişinin ölümüne neden olduğunu ifade ederek, diğer iki aşının böyle bir risk taşımadığını ve daha etkili göründüğünü kaydetti.CDC'den Dr. Isaac See, daha önce yaptığı açıklamada, Johnson&amp;Johnson aşısı yaptıran kadın ve erkeklerde 54 kan pıhtılaşması vakasının görüldüğünü, ikisi erkek olmak üzere 9 kişinin bu yüzden hayatını kaybettiğini, diğer iki ölümün ise aynı sebepten olduğu konusunda şüphelenildiği bilgisini vermişti.CDC'nin direktörü Rochelle Walensky'nin, 'alışılmadık bir hareket' olduğu kaydedilen tavsiye kararının uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi gerekiyor.Aşıların bir yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana Johnson&amp;Johnson aşısı olan yaklaşık 16 milyon kişi de dahil 200 milyondan fazla ABD'li tam aşılanmış kabul ediliyor.
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pfizer, johnson&johnson, koronavirüs aşısı, moderna, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), kan pıhtılaşması

ABD'de CDC danışmanlarından Johnson&Johnson aşısı yerine Pfizer-BioNTech veya Moderna tavsiyesi

03:16 17.12.2021
© REUTERS / Dado RuvicJohnson&Johnson - koronavirüs aşısı
Johnson&Johnson - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) bilim insanlarından oluşan danışma kurulu, Johnson&Johnson aşısı yerine Pfizer-BionNTech veya Moderna aşılarının yaptırılmasını tavsiye etti.
CDC bünyesinde gerçekleştirilen bilim danışma kurulu toplantısında nadir de olsa kan pıhtılaşmasına yol açabilen Johnson&Johnson aşısının yerine Pfizer-BionNTech veya Moderna aşılarının yapılmasının daha uygun olacağı belirtildi.
CDC danışmanları, Johnson&Johnson aşılarının pıhtılaşma sorununun ülkede 9 kişinin ölümüne neden olduğunu ifade ederek, diğer iki aşının böyle bir risk taşımadığını ve daha etkili göründüğünü kaydetti.
CDC'den Dr. Isaac See, daha önce yaptığı açıklamada, Johnson&Johnson aşısı yaptıran kadın ve erkeklerde 54 kan pıhtılaşması vakasının görüldüğünü, ikisi erkek olmak üzere 9 kişinin bu yüzden hayatını kaybettiğini, diğer iki ölümün ise aynı sebepten olduğu konusunda şüphelenildiği bilgisini vermişti.
CDC'nin direktörü Rochelle Walensky'nin, 'alışılmadık bir hareket' olduğu kaydedilen tavsiye kararının uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi gerekiyor.
Aşıların bir yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana Johnson&Johnson aşısı olan yaklaşık 16 milyon kişi de dahil 200 milyondan fazla ABD'li tam aşılanmış kabul ediliyor.
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