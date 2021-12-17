https://tr.sputniknews.com/20211217/abdde-cdc-danismanlarindan-johnsonjohnson-asisi-yerine-pfizer-biontech-veya-moderna-tavsiyesi-1051852717.html

ABD'de CDC danışmanlarından Johnson&Johnson aşısı yerine Pfizer-BioNTech veya Moderna tavsiyesi

ABD'de CDC danışmanlarından Johnson&Johnson aşısı yerine Pfizer-BioNTech veya Moderna tavsiyesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) bilim insanlarından oluşan danışma kurulu, Johnson&Johnson aşısı yerine Pfizer-BionNTech veya Moderna... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T03:16+0300

2021-12-17T03:16+0300

2021-12-17T03:16+0300

koronavirüs

pfizer

johnson&johnson

koronavirüs aşısı

moderna

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

kan pıhtılaşması

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CDC bünyesinde gerçekleştirilen bilim danışma kurulu toplantısında nadir de olsa kan pıhtılaşmasına yol açabilen Johnson&Johnson aşısının yerine Pfizer-BionNTech veya Moderna aşılarının yapılmasının daha uygun olacağı belirtildi.CDC danışmanları, Johnson&Johnson aşılarının pıhtılaşma sorununun ülkede 9 kişinin ölümüne neden olduğunu ifade ederek, diğer iki aşının böyle bir risk taşımadığını ve daha etkili göründüğünü kaydetti.CDC'den Dr. Isaac See, daha önce yaptığı açıklamada, Johnson&Johnson aşısı yaptıran kadın ve erkeklerde 54 kan pıhtılaşması vakasının görüldüğünü, ikisi erkek olmak üzere 9 kişinin bu yüzden hayatını kaybettiğini, diğer iki ölümün ise aynı sebepten olduğu konusunda şüphelenildiği bilgisini vermişti.CDC'nin direktörü Rochelle Walensky'nin, 'alışılmadık bir hareket' olduğu kaydedilen tavsiye kararının uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi gerekiyor.Aşıların bir yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana Johnson&Johnson aşısı olan yaklaşık 16 milyon kişi de dahil 200 milyondan fazla ABD'li tam aşılanmış kabul ediliyor.

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pfizer, johnson&johnson, koronavirüs aşısı, moderna, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), kan pıhtılaşması