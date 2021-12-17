https://tr.sputniknews.com/20211217/akrabasinin-gonderdigi-parayi-yanlislikla-baskasina-teslim-etti-1051851225.html

Trabzon'da bir kişi Hollanda'dan akrabasının gönderdiği parayı yanlışlıkla başkasına teslim etti

Trabzon'da bir kişi Hollanda'dan akrabasının gönderdiği parayı yanlışlıkla başkasına teslim etti

Hollanda'da yaşayan bir kişi, Trabzon'daki akrabası E.A.'dan, gönderdiği 700 euroyu bir arkadaşına teslim etmesini istedi. Ancak E.A., parayı buluşma... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T00:58+0300

2021-12-17T00:58+0300

2021-12-17T01:05+0300

yaşam

hollanda

akraba

para

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Hollanda'da yaşayan bir kişi, Trabzon'daki akrabası E.A.'yı arayarak, kendisine göndereceği 700 euroyu bir arkadaşına ulaştırmasını istedi.E.A., parayı teslim edeceği Sami Ç.'yi arayarak bir iş merkezinin önünde randevulaştı. E.A., iş yerinin önüne geldiğinde buluşacağı kişi olan Sami Ç. zannettiği bir kişinin yanına gitti. Bir süre konuştuktan sonra 700 euroyu bu kişiye veren E.A. uzaklaştı. Bir süre sonra buluşma yerine gelen Sami Ç., telefonla aradığı E.A.'dan 'Parayı verdim sana' yanıtı aldı. Parayı yanlış kişiye verdiği anlaşılan E.A. polise başvurdu.MOBESE ve iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 gün süren çalışmanın ardından parayı alan kişinin H.Y. isimli kişi olduğunu tespit etti. Yakalanan ve 700 euroyu polise teslim eden H.Y. hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan yasal işlem başlatıldı.E.A.'nın, cep telefonu ile konuşan kişiye cebinden çıkardığı parayı teslim ettiği, ardından ikisinin de bölgeden ayrıldığı anlar ise MOBESE kameralarına yansıdı.

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hollanda, akraba, para