https://tr.sputniknews.com/20211217/alisveriste-dogrulama-kodu-icin-alinan-musteri-telefonuna-ticari-ileti-gonderilemeyecek-1051856754.html

Alışverişte doğrulama kodu için alınan müşteri telefonuna ticari ileti gönderilemeyecek

Alışverişte doğrulama kodu için alınan müşteri telefonuna ticari ileti gönderilemeyecek

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), mağazalarda yapılan alışverişlerde ödeme sırasında "doğrulama kodu" gönderilmesi için müşteriden istenen telefon... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T10:49+0300

2021-12-17T10:49+0300

2021-12-17T10:49+0300

yaşam

türkiye

cep telefonu

mesaj

kişisel veri

kişisel veriler

doğrulama

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

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KVKK'den yapılan yazılı açıklamada, kuruma ulaşan çeşitli sayıda şikayet ve ihbarlara göre, mağazalarda yapılan alışverişin ardından kasa işlemleri sırasında müşteriye SMS ile doğrulama kodu gönderildiği ve ödemelerinin tamamlanması ya da bilgilerinin güncellenmesi için gerekli olduğu gerekçesi ile söz konusu kodun kasa görevlisine bildirilmesinin istendiği belirtildi.Söz konusu işlemin akabinde ilgili kişilere söz konusu mağaza faaliyetleri ile ilgili ticari elektronik ileti gönderildiği şikayetlerinin olduğuna dikkat çekildiği açıklamada, veri sorumlusu tarafından bu yolla ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin açık rıza alınması suretiyle ilgili kişilerin yanıltıldığının tespit edildiği kaydedildi.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu işleme şartları hatırlatılan açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:'Farklı işleme faaliyetlerinin tek bir eylemle yapılması uygulamalarına son verilmeli'Açıklamada, mağazalarda yapılan alışverişler ile ilgili ödeme sırasında ilgili kişilere SMS ile doğrulama kodu gönderilerek üyelik sözleşmesi, kişisel verileri işletme izni, ticari elektronik ileti onayı ve benzeri birbirinden farklı işleme faaliyetlerinin tek bir eylemle yapılmasına yönelik uygulamalara son verilmesi gerektiği vurgulandı.Söz konusu işleme faaliyetlerine yönelik seçenek sunulması suretiyle ayrı ayrı açık rıza alınmasının önemli olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

https://tr.sputniknews.com/20211129/kvkk-musteri-bilgileri-calindigi-ileri-surulen-yemeksepeti-hakkinda-resen-inceleme-baslatti-1051249370.html

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