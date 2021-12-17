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https://tr.sputniknews.com/20211217/almanyada-cdunun-yeni-genel-baskani-belli-oldu-1051872284.html
Almanya'da CDU'nun yeni genel başkanı belli oldu
Almanya'da CDU'nun yeni genel başkanı belli oldu
Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) yeni genel başkanının Federal Meclis Milletvekili Friedrich Merz olacağı bildirildi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T17:32+0300
2021-12-17T17:32+0300
dünya
almanya
hristiyan demokrat birlik (cdu)
friedrich merz
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CDU'nun yeni genel başkanını belirlemek için 4-16 Aralık'ta düzenlenen seçimlere yaklaşık 400 bin üyeden 248 bin 360’ı katıldı. Üyeler mektupla ve internet üzerinden oylarını kullandı.Mevcut CDU Genel Başkanı Armin Laschet’in yeniden aday olmadığı seçimlerde Friedrich Merz, Norbert Röttgen ve Helge Braun yarıştı.CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Berlin’de yaptığı açıklamada, Merz’in oyların yüzde 62,1’ini aldığını açıkladı.Seçimlerde Röttgen oyların yüzde 25,8'ini, Braun ise yüzde 12,1’ini aldı.Böylelikle seçimde yüzde 50’inin üzerinde oy alan Friedrich Merz CDU’nun yeni genel başkanı olacak.Merz’in genel başkanlığının 15-16 Ocak’ta düzenlenecek CDU Genel Kurultayında tescillenmesi gerekiyorFriedrich Merz kimdir?66 yaşındaki Merz 66, 1989-1994 yıllarında Avrupa Parlamentosunda, 1994-2009 döneminde de Federal Mecliste milletvekilliği yaptı.2000-2002 yıllarında CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanlığı görevinde bulunan Merz, dönemin CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in bu görevi üstlenmek istemesinin ardından Grup Başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı.Milletvekilliğini 2009 yılında bırakmasından sonra siyasi sahneden kaybolan Merz, çeşitli şirketler için çalıştı, avukatlık ve lobicilik yaptı.Merz, 2018 ve 2019’da CDU genel başkanlığı için aday oldu ancak iki seçimde de kazanamadı.26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Merz, ekimde üçüncü kez genel başkanlık için adaylığını koydu.Friedrich Merz, eski Başbakan Angela Merkel'e karşı parti içi muhalefetin başını çekmiş, Merkel'in göç alanında ve Kovid-19 krizinde izlediği politikaların CDU seçmeninin bir bölümünü, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kollarına attığını savunmuştu.Merz, Merkel'in sosyal liberal politikalarıyla CDU'nun sola kaydığını iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211007/almanyada-hristiyan-demokrat-armin-laschet-cdu-baskanligindan-istifa-etti-1049619480.html
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almanya, hristiyan demokrat birlik (cdu), friedrich merz

Almanya'da CDU'nun yeni genel başkanı belli oldu

17:32 17.12.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSEAlmanya’da Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) yeni genel başkanı Federal Meclis Milletvekili Friedrich Merz
Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) yeni genel başkanı Federal Meclis Milletvekili Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) yeni genel başkanının Federal Meclis Milletvekili Friedrich Merz olacağı bildirildi.
CDU'nun yeni genel başkanını belirlemek için 4-16 Aralık'ta düzenlenen seçimlere yaklaşık 400 bin üyeden 248 bin 360’ı katıldı. Üyeler mektupla ve internet üzerinden oylarını kullandı.
Mevcut CDU Genel Başkanı Armin Laschet’in yeniden aday olmadığı seçimlerde Friedrich Merz, Norbert Röttgen ve Helge Braun yarıştı.
CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Berlin’de yaptığı açıklamada, Merz’in oyların yüzde 62,1’ini aldığını açıkladı.
Seçimlerde Röttgen oyların yüzde 25,8'ini, Braun ise yüzde 12,1’ini aldı.
Böylelikle seçimde yüzde 50’inin üzerinde oy alan Friedrich Merz CDU’nun yeni genel başkanı olacak.
Merz’in genel başkanlığının 15-16 Ocak’ta düzenlenecek CDU Genel Kurultayında tescillenmesi gerekiyor

Friedrich Merz kimdir?

66 yaşındaki Merz 66, 1989-1994 yıllarında Avrupa Parlamentosunda, 1994-2009 döneminde de Federal Mecliste milletvekilliği yaptı.
2000-2002 yıllarında CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanlığı görevinde bulunan Merz, dönemin CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in bu görevi üstlenmek istemesinin ardından Grup Başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı.
Milletvekilliğini 2009 yılında bırakmasından sonra siyasi sahneden kaybolan Merz, çeşitli şirketler için çalıştı, avukatlık ve lobicilik yaptı.
Merz, 2018 ve 2019’da CDU genel başkanlığı için aday oldu ancak iki seçimde de kazanamadı.
26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Merz, ekimde üçüncü kez genel başkanlık için adaylığını koydu.
Friedrich Merz, eski Başbakan Angela Merkel'e karşı parti içi muhalefetin başını çekmiş, Merkel'in göç alanında ve Kovid-19 krizinde izlediği politikaların CDU seçmeninin bir bölümünü, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kollarına attığını savunmuştu.
Merz, Merkel'in sosyal liberal politikalarıyla CDU'nun sola kaydığını iddia etmişti.
Armin Laschet - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
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Almanya medyası: CDU lideri Armin Laschet istifa etti
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