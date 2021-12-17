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https://tr.sputniknews.com/20211217/almanyada-rtye-karsi-sorusturma-baslatildi-1051880894.html
Almanya’da RT’ye karşı soruşturma başlatıldı
Almanya’da RT’ye karşı soruşturma başlatıldı
Alman Medya Düzenleme Kurumu Başkanı Eva Flecken, Almanya’da izinsiz yayın başlattığı iddiasıyla Russia Today (RT) televizyonuna karşı soruşturma... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T23:41+0300
2021-12-17T23:41+0300
2021-12-17T23:41+0300
dünya
almanya
russia today (rt)
soruşturma
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Alman dpa haber ajansının aktardığına göre, RT’nin izin almadan canlı yayında Almanca program başlattığı iddia edildi.“Bu yüzden bugün resmi soruşturma başlattık” diyen Flecken, “Organizatörün, bu konuya açıklık getirmek için yıl sonuna kadar vakti var” diye ekledi.Haberde, soruşturma sonucu yayının yasaklanabileceği ve 500 bin euro’ya varan para cezasının verilebileceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/youtube-rt-almanca-televizyon-kanalinin-sayfasini-engelledi-1051830097.html
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almanya, russia today (rt), soruşturma
Almanya’da RT’ye karşı soruşturma başlatıldı
Alman Medya Düzenleme Kurumu Başkanı Eva Flecken, Almanya’da izinsiz yayın başlattığı iddiasıyla Russia Today (RT) televizyonuna karşı soruşturma başlatıldığını belirtti.
Alman dpa haber ajansının aktardığına göre, RT’nin izin almadan canlı yayında Almanca program başlattığı iddia edildi.
“Bu yüzden bugün resmi soruşturma başlattık” diyen Flecken, “ Organizatörün, bu konuya açıklık getirmek için yıl sonuna kadar vakti var” diye ekledi.
Haberde, soruşturma sonucu yayının yasaklanabileceği ve 500 bin euro’ya varan para cezasının verilebileceği belirtildi.