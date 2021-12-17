https://tr.sputniknews.com/20211217/almanyada-rtye-karsi-sorusturma-baslatildi-1051880894.html

Almanya’da RT’ye karşı soruşturma başlatıldı

Almanya’da RT’ye karşı soruşturma başlatıldı

Alman Medya Düzenleme Kurumu Başkanı Eva Flecken, Almanya’da izinsiz yayın başlattığı iddiasıyla Russia Today (RT) televizyonuna karşı soruşturma... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T23:41+0300

2021-12-17T23:41+0300

2021-12-17T23:41+0300

dünya

almanya

russia today (rt)

soruşturma

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Alman dpa haber ajansının aktardığına göre, RT’nin izin almadan canlı yayında Almanca program başlattığı iddia edildi.“Bu yüzden bugün resmi soruşturma başlattık” diyen Flecken, “Organizatörün, bu konuya açıklık getirmek için yıl sonuna kadar vakti var” diye ekledi.Haberde, soruşturma sonucu yayının yasaklanabileceği ve 500 bin euro’ya varan para cezasının verilebileceği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211216/youtube-rt-almanca-televizyon-kanalinin-sayfasini-engelledi-1051830097.html

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almanya, russia today (rt), soruşturma