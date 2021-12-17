Başsavcılıktan 'stokçuluk' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Geçtiğimiz günlerde Karabük merkezli 50 ilde, "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Karabük merkezli 50 ilde, "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.