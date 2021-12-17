Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi

Ankara'da, meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan kar, şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.Çankaya ilçesinin Keklikpınarı Mahallesi’nde etkili olan kar , otomobilleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kar küreme araçları kar yağışının, gecenin ilerleyen saatlerinde etki olması ihtimaline karşı hazırda bekledi. Belediye bağlı ekipler ise don olayına karşı yolları ve kaldırımları tuzladı.
AnkaraBüyükşehir Belediyesi’ne bağlı kar küreme araçları kar yağışının, gecenin ilerleyen saatlerinde etki olması ihtimaline karşı hazırda bekledi. Belediye bağlı ekipler ise don olayına karşı yolları ve kaldırımları tuzladı.