Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211217/anket--4-bin-253-lira-olarak-belirlenen-asgari-ucretten-memnun-musunuz-1051861012.html
ANKET | 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücretten memnun musunuz?
ANKET | 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücretten memnun musunuz?
2022 yılı asgari ücreti net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Açıklanan asgari ücretten memnun musunuz? 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:54+0300
2021-12-17T12:54+0300
yaşam
türkiye
anket
türk-iş
işçi
asgari ücret
işveren
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101324/11/1013241123_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_273969211c4d95f2db7cf9ba715d93e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101324/11/1013241123_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_7527cbfc1471a7b5b786ab979a56a42e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, anket, türk-iş, işçi, asgari ücret, işveren, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, опросы

ANKET | 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücretten memnun musunuz?

12:54 17.12.2021
© Sputnik / Onur BarisSoma maden kazası
Soma maden kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Onur Baris
Abone ol
2022 yılı asgari ücreti net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Açıklanan asgari ücretten memnun musunuz?
Oy sayısı76
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:04Sahte alkol tükettiği iddia edilen kişi, tedavisinin ardından tutuklandı
13:01'Sex And The City' aktörü, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla itham edildi
12:56103 emekli amiral iddianamesi kabul edildi: 12 yıla kadar hapisleri isteniyor
12:56Moskova'da üniversite öğrencilerini örgüt saflarına çekmeye çalışan bir IŞİD'li yakalandı
12:54ANKET | 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücretten memnun musunuz?
12:54Polonyalı asker sınıra giderek Belarus'tan sığınma talep etti
12:48CHP'li Ağbaba: Asgari ücret daha cebe girmeden dünden bu yana 12 dolar eridi
12:47Universal sanatçıları metaverse'e geliyor: Rihanna ve Migos'a sanal kimlik verilecek
12:46Çorum'da deprem oldu
12:38Beraat kararı Yargıtay’dan döndü: 'Eşek, sıpa' sözcükleri hakaret sayıldı
12:36Habertürk yazarı Par: Bu milletvekillerinin durumunu anlayıp üzülesi geliyor insanın
12:24Tesla, arabayı beğenmeyen müşterilerine dava açtı
12:23Rezan Epözdemir: Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz, bu hayatın olağan akışına aykırı
12:20Mersin'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişiyi öldürüp intihara kalkıştı
12:14Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e: Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a, korkmasın
12:04İstanbul Valiliği: 22 kişi sahte alkol zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdi
12:03Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı
12:00Türk Dışişleri'nden AB'ye tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz
12:00Samsun'da bir öğretmen, 9 öğrenciye cinsel saldırı suçundan tutuklandı
11:40Ehliyette direksiyon sınav süresinin uzatılması planlanıyor