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https://tr.sputniknews.com/20211217/anket--4-bin-253-lira-olarak-belirlenen-asgari-ucretten-memnun-musunuz-1051861012.html
ANKET | 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücretten memnun musunuz?
ANKET | 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücretten memnun musunuz?
2022 yılı asgari ücreti net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Açıklanan asgari ücretten memnun musunuz? 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:54+0300
2021-12-17T12:54+0300
2021-12-17T12:54+0300
yaşam
türkiye
anket
türk-iş
işçi
asgari ücret
işveren
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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türkiye, anket, türk-iş, işçi, asgari ücret, işveren, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, опросы
ANKET | 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücretten memnun musunuz?
2022 yılı asgari ücreti net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Açıklanan asgari ücretten memnun musunuz?