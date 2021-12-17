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Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166 lira 80 kuruş olarak tespitine ilişkin kararı Resmi... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T01:43+0300
2021-12-17T01:43+0300
türkiye
asgari ücret
resmi gazete
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Tebliği'nde 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 16 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.Komisyonun yaptığı dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücretin tespitine oy birliğiyle, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin de 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166 lira 80 kuruş olarak tespitine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, "Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde 166 lira 80 kuruş olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir." ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211217/bakan-nebati-asgari-ucretimiz-4-bin-253-lira-sehir-merkezinde-kira-1261-lira-1051851600.html
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asgari ücret, resmi gazete

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

01:43 17.12.2021
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166 lira 80 kuruş olarak tespitine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Tebliği'nde 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 16 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.
Komisyonun yaptığı dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücretin tespitine oy birliğiyle, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin de 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166 lira 80 kuruş olarak tespitine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, "Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde 166 lira 80 kuruş olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir." ifadeleri yer aldı.
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