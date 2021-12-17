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Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yaptırım tehdidi
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yaptırım tehdidi
Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna sınırındaki önleyici tedbirleri konusunda Rusya'yı 'ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlarla' tehdit etti. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T05:01+0300
2021-12-17T05:01+0300
dünya
rusya
donbass
ukrayna
charles michel
avrupa birliği
ursula von der leyen
yaptırım
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.AB Konseyi Başkanı Michel, üye ülkelerin 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini' desteklediğini söyleyerek, "Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız" dedi.Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerinin, Donbass krizinde Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları harekete geçirmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi.Ursula von der Leyen ise, Moskova ile iyi ilişkiler istediklerini, bunun Rusya'ya bağlı olduğunu savundu.Von der Leyen, "Ancak şuna şüphe yok. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçerse AB, çok büyük bir bedeli olacak yaptırımlar uygulayacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.
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rusya, donbass, ukrayna, charles michel, avrupa birliği, ursula von der leyen, yaptırım

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yaptırım tehdidi

05:01 17.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya ve Avrupa Birliği bayrakları
Rusya ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna sınırındaki önleyici tedbirleri konusunda Rusya'yı 'ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlarla' tehdit etti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.
AB Konseyi Başkanı Michel, üye ülkelerin 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini' desteklediğini söyleyerek, "Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız" dedi.
Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerinin, Donbass krizinde Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları harekete geçirmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi.
Ursula von der Leyen ise, Moskova ile iyi ilişkiler istediklerini, bunun Rusya'ya bağlı olduğunu savundu.
Von der Leyen, "Ancak şuna şüphe yok. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçerse AB, çok büyük bir bedeli olacak yaptırımlar uygulayacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.
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