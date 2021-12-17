https://tr.sputniknews.com/20211217/avrupa-birliginden-rusyaya-yaptirim-tehdidi-1051853269.html

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yaptırım tehdidi

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yaptırım tehdidi

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna sınırındaki önleyici tedbirleri konusunda Rusya'yı 'ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlarla' tehdit etti. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T05:01+0300

2021-12-17T05:01+0300

2021-12-17T05:01+0300

dünya

rusya

donbass

ukrayna

charles michel

avrupa birliği

ursula von der leyen

yaptırım

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.AB Konseyi Başkanı Michel, üye ülkelerin 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini' desteklediğini söyleyerek, "Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız" dedi.Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerinin, Donbass krizinde Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları harekete geçirmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi.Ursula von der Leyen ise, Moskova ile iyi ilişkiler istediklerini, bunun Rusya'ya bağlı olduğunu savundu.Von der Leyen, "Ancak şuna şüphe yok. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçerse AB, çok büyük bir bedeli olacak yaptırımlar uygulayacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211216/zelenskiyi-agirlayan-stoltenberg-yeni-nato-konsepti-ukraynanin-uyelik-hakkini-teyit-edecek-1051831618.html

rusya

donbass

ukrayna

avrupa birliği

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rusya, donbass, ukrayna, charles michel, avrupa birliği, ursula von der leyen, yaptırım