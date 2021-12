Babacan: Keşke konuşmama kararımı bozsaydım

https://tr.sputniknews.com/20211217/babacan-keske-konusmama-kararimi-bozsaydim-1051874871.html

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı. Babacan, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili pişmanlığını dile getirerek, "Bunun Türkiye'yi bir felakete götüreceğini ben biliyordum. Konuşmama kararı almıştım, keşke konuşsaydım" dedi.Babacan'ın konuşmasından satır başları şöyle:'Bu felaketi̇ i̇nsanlar bi̇rkaç ay sonra anlayacak'* Şu anda ülkeyi yönetenlerin kasıtlı olarak aldığı kararlarla attığı adımlarla gerçekleştirdiği bir çöküşü yaşıyoruz. Bu durumun nasıl bir felakete yol açtığını insanlar birkaç ay sonra anlayacak. Çok yaygın bir yoksullaşma olacak. Bu krizde zengin ve fakir arasındaki uçurum daha da artacak. 'Asgari̇ ücreti̇n satın alma gücünde düşüş var'* Asgari ücrette net ele geçen yüzde 50 oldu. Son 20 yılın en yüksek asgari ücret artışı ama asgari ücretin satın alma gücünde çok ciddi düşüş var. 1 Kasım'dan bu yana dolar kurunda artış yüzde 60'ın üzerinde. Dolar kurunun artmasıyla ocakta, şubatta, martta daha yüksek enflasyon olarak yansıyacak. Asgari ücret geçmişe endekslenmiş bir ücret. Gerçek enflasyon yüksek. Ocak ayından itibaren asgari ücret eriyecek çünkü enflasyon yükselecek. Onlar enflasyonla nasıl mücadele edilir bilmiyorlar.'Merkez Bankası'na müdahale etmesi̇ne i̇zi̇n vermedi̇k'* Ben ayrıldıktan sonra milli gelir düştü. O dönemde Merkez Bankası bağımsızdı. Müdahale etmeye çalışıyordu 2011-2012 yıllarında. Merkez Bankasına müdahale etmesine izin vermedik.'Merkez bankası ve TÜİK bağımsız olmalı'* Döviz kuru attığında her şeye zam geliyor. Döviz kuru arttığı için hükümet asgari ücreti yüzde 50 arttırmak zorunda kaldı. Şu an ortada büyük bir yangın var. Şu an acilen yangını söndürmenin yolu, Merkez Bankası ve TÜİK'i bağımsız hale getirmektir.'Erken seçi̇m olmalı'* Erken seçim hemen olmalı. Orta direk çöküyor şuan. Zengin daha zenginleşiyor, fakir daha da fakirleşiyor. Böyle bir tabloda derhal seçime gitmeli. Ama daha gitmez, Erdoğan 1.5 senem daha var diyor.'Türki̇ye'ni̇n felakete gi̇deceği̇ni̇ bi̇li̇yordum'* Ben 6 yıldır yokum. Kendi sorumluluk alanlarımda yaptığım çalışmalardan benim işim rahat. Ancak yapmadığım söylemediğim keşkelerim var. Mesela 2017 referandumunda 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsü oldu, OHAL ilan edildi hemen 6 ay sonra anayasa değişikliğine başlandı. Referanduma giderken hazırlık gizli tutuldu. Anayasa değişikliği hazırlandı ve birden gündeme geldi. Çok hızlı bir şekilde meclise sunuldu. Bunun Türkiye'yi bir felakete götüreceğini ben görüyordum. Ama bunu kamuoyuna açıkça konuşmadım. 2015 Ağustos'ta bir karar aldım ben artık konuşmayacağım, artık sessiz bir şekilde eski hayatıma döneceğim dedim ama keşke konuşsaydım.

