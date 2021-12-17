https://tr.sputniknews.com/20211217/bae-ekonomi-kartini-ortaya-koyarak-turkiyeyi-dogu-akdenizdeki-platforma-cekmeye-calisiyor-1051898763.html

‘BAE ekonomi kartını ortaya koyarak Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki platforma çekmeye çalışıyor'

‘BAE ekonomi kartını ortaya koyarak Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki platforma çekmeye çalışıyor'

Yanarocak’a göre, İsrail'le barışan BAE'nin 'devrimsel nitelikte' vizyonu var. Yanarocak, ekonomi kartıyla Ankara'yı Doğu Akdeniz'deki platforma çekmeye... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T23:39+0300

2021-12-17T23:39+0300

2021-12-18T22:40+0300

eksen

recep tayyip erdoğan

israil

türkiye

katar

hamas

naftali bennett

birleşik arap emirlikleri (bae)

ibrahim anlaşmaları

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Ortadoğu, İbrahim Anlaşmalarıyla geleneksel ittifak ilişkilerinin dönüştüğü bir süreçten geçiyor. Arap isyan dalgasında Suriye'de rejim değişikliğine kalkışan güçlerin bölünmesi, İhvan'ın yenilgisi, Suudi Arabistan'ı yıpratan Yemen savaşı ile Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Katar'ı ayrı düşüren Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki yarılmanın ardından gelen İbrahim Anlaşmaları, adeta yeni bir dönemi başlattı.Başını Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) çektiği İbrahim anlaşmaları son bir yılda Arapların İsrail ile barışmasının yolunu açarken, bu hafta tarihi nitelikte bir ziyaret gerçekleşti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından ilk kez Emirliklere resmi ziyarette bulundu.Ekonomik krizdeki Türkiye'de iktidarın bu yeni jeopolitik resimde bölgede Katar dışında neredeyse tüm ülkelerle bozulan ilişkilerini tamir için harekete geçmesi dikkat çekici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, özellikle BAE ile normalleşmek için düğmeye basarken, İsrail'li ilişkileri düzeltme işaretleri verdi. Erdoğan'ın Katar ziyaretinde Kaşıkçı cinayeti yüzünden ağır ithamlar yönelttiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile olası buluşma gerçekleşmemişti. Ancak Bennett'ın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu BAE'yi ziyaret etti.Ortadoğu jeopolitiğindeki kaymaları Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ve Kudüs Güvenlik ve Strateji Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak ile konuştuk.‘BAE-İsrail ilişkileri halklar destekliyor'Hay Eytan Yanarocak’a göre, BAE ile İsrail arasındaki ilişkilerin gelişmesi iki ülkenin halkları tarafından olumlu karşılanıyor. BAE'nin bölgede zıt pozisyonlardaki aktörlerle temas eden ‘devrimsel nitelikte' bir Ortadoğu vizyonunun bulunduğu görüşündeki Yanarocak, İsrail'le iyi ilişkiler sayesinde de Filistinlilere yarar sağlanacağı ve su sorunu gibi sorunların çözümünün mümkün olduğunun bilinciyle hareket edildiğini söyledi. Yanarocak, BAE'nin bu denli aktif roller üstlenmesinin Suudi desteği olmadan düşünülemeyeceği görüşünde:'Suudi Arabistan desteği olmaksızın Emirlikler’in bu denli aktif rol almasını düşünmek saflık olur'Yanarocak, Suudi Arabistan'ın kutsal yerler nedeniyle İslam coğrafyasındaki özel statüsüne dikkat çekerken, İsrail'le resmi ilişkiler için harekete geçmesinin daha zor olduğunu belirtti. Yanarocak'a göre, Riyad yönetimi İsrail-BAE ilişkilerine destek verirken, İsrail ile ilişkilerin tesisine Biden sonrası Amerikan yönetimiyle ve Kongre'yle iyi ilişkilerin altyapısını hazırlamak olarak yaklaşıyor:‘BAE ekonomi kartını ortya koyarak Türkiye'yi bu platforma çekmeye çalışıyor'Yanarocak'a göre bu koşullarda Ankara, 'değerli yalnızlık' doktrininin kendisine bir şey katmadığını görmüş durumda. Masada 'Mısır, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail, arka planda da Emirlikler ve Suudilerin' bulunduğu bir resim çizen Yanarocak, BAE'nin özellikle ekonomi kartını ortaya koyarak Türkiye'yi bu platforma çekmeye çalıştığı görüşünde:‘Bennett’in bazı fikirlerini Emirlikler vasıtasıyla Çavuşoğlu’na oradan da Erdoğan’a iletilmiş olabileceğini düşünüyorum'BAE'nin İsrail ile üçüncü ülkeler arasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Yanarocak, Bennet ve Çavuşoğlu'nun Emirlikler ziyaretlerine atıfla mesajlaşma imkanının değerlendirilmiş olabileceği görüşünde. BAE'nin bölgede ABD çıkarlarına vekalet eden konumunun İsrail ve Suudi Arabistan'ın çıkarlarıyla örtüşmesine atıf yapan Yanarocak, bu denklemde İran karşıtı bir bloğun da şekillendiği değerlendirmesinde bulundu. Yanarocak Ankara'nın da bu bloğa peyder pey yaklaşmakta olduğu görüşünde:'İsrail'le normalleşme için Hamas unsurlarının artık Türkiye’den ayrılması gerek'İsrail’in Türkiye’yi stratejik olarak çok önemli bulduğunu söyleyen Yanarocak, normalleşme için Ankara'nın Hamas'ı Türkiye'den çıkartması gerektiğini belirtti. Ankara'nın ekonomik açıdan elinin güçlü olmadığını, ilişkilerin normalleşmesi için İsrail'in taviz vermesinin beklenemeyeceğini dile getiren Yanarocak, "Tango için iki kişi lazım. Şu anki İsrail pisti Türkiye’yi bekliyor. Türkiye’nin piste gelmesi için de Hamas’ın uzaklaşması lazım” dedi:

israil

katar

birleşik arap emirlikleri (bae)

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, katar, hamas, naftali bennett, birleşik arap emirlikleri (bae), ibrahim anlaşmaları