https://tr.sputniknews.com/20211217/bakan-nebati-asgari-ucretimiz-4-bin-253-lira-sehir-merkezinde-kira-1261-lira-1051851600.html
Bakan Nebati: Asgari ücretimiz 4 bin 253 lira, şehir merkezinde kira 1261 lira
Bakan Nebati: Asgari ücretimiz 4 bin 253 lira, şehir merkezinde kira 1261 lira
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Berlin'de asgari ücret 1585 euro iken şehir merkezindeki bir kira 1969 euro, Amsterdam'da 1701 euro ücret varken 2... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
tbmm
nureddin nebati
asgari ücret
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi.Bakan Nebati, cep telefonunun asgari ücrette yaşanan artışa teşekkür etmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle kilitlendiğini söyleyerek, "Teşekkür ve duamız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a. Talimat ondan biz de gereğini yapıyoruz. Aynı zamanda iş verenlerimizden de çok güzel tebrik mesajları geliyor. Kobi'lerimiz olsun, büyük iş dünyasından arkadaşlarımız olsun; onlar var oldukça biz de hizmet etmeye devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde AK Parti ve ortağımızla beraber" ifadelerini kullandı.Bakan Nebati, Avrupa ülkelerinde asgari ücret ve kira fiyatlarından kıyaslama yaparak, "Berlin'de asgari ücret 1585 euro iken şehir merkezindeki bir kira 1969 euro, Amsterdam'da 1701 euro ücret varken 2 bin 622 euro kira, Paris'te 1555 euro asgari ücret varken 2 bin 750 euro kira, Türkiye'de yeni ücretimiz 4 bin 253 lira 40 kuruş, kira şehir merkezinde 1261 Türk Lirası" dedi.
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Bakan Nebati: Asgari ücretimiz 4 bin 253 lira, şehir merkezinde kira 1261 lira
01:16 17.12.2021 (güncellendi: 01:26 17.12.2021)
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Berlin'de asgari ücret 1585 euro iken şehir merkezindeki bir kira 1969 euro, Amsterdam'da 1701 euro ücret varken 2 bin 622 Euro kira, Paris'te 1555 Euro asgari ücret varken 2 bin 750 euro kira, Türkiye'de yeni ücretimiz 4 bin 253 lira 40 kuruş, kira şehir merkezinde 1261 Türk Lirası" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi.
Bakan Nebati, cep telefonunun asgari ücrette yaşanan artışa teşekkür etmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle kilitlendiğini söyleyerek, "Teşekkür ve duamız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a. Talimat ondan biz de gereğini yapıyoruz. Aynı zamanda iş verenlerimizden de çok güzel tebrik mesajları geliyor. Kobi'lerimiz olsun, büyük iş dünyasından arkadaşlarımız olsun; onlar var oldukça biz de hizmet etmeye devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde AK Parti ve ortağımızla beraber" ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati, Avrupa ülkelerinde asgari ücret ve kira fiyatlarından kıyaslama yaparak, "Berlin'de asgari ücret 1585 euro iken şehir merkezindeki bir kira 1969 euro, Amsterdam'da 1701 euro ücret varken 2 bin 622 euro kira, Paris'te 1555 euro asgari ücret varken 2 bin 750 euro kira, Türkiye'de yeni ücretimiz 4 bin 253 lira 40 kuruş, kira şehir merkezinde 1261 Türk Lirası" dedi.