https://tr.sputniknews.com/20211217/bakan-varank-turkiye-ekonomisini-kurlar-uzerinden-olcmek-haksizlik-1051865951.html

Bakan Varank: Türkiye ekonomisini kurlar üzerinden ölçmek haksızlık

Bakan Varank: Türkiye ekonomisini kurlar üzerinden ölçmek haksızlık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek, ülkemize büyük haksızlıktır. Üretim cephesindeki... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T14:43+0300

2021-12-17T14:43+0300

2021-12-17T14:43+0300

ekonomi

dolar

mustafa varank

akp

açıklama

döviz

dolar/tl

döviz kurları

128 milyar dolar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051866041_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_83e034610597c391b9d9f52c09353c57.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen '2021 Verimlilik Proje Ödülleri ve Türkiye'de Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi'nin plaket törenine katıldı. Törende Bakan Varank ile birlikte BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli de yer aldı. Türkiye'de enerji verimli motorların artırılması amacıyla düzenlenen ve 53 ilden toplam 468 projeyle başvurulan programda, jüri tarafından değerlendirmeye alınan 28 projeden 12'sine 'Verimlilik Proje Ödülü' verildi.Törende konuşan Bakan Varank, proje ödülleri için bu yıl 53 ilden 279 büyük ölçekli, 77 orta ölçekli, 51 mikro ve küçük ölçekli, 61 kamu işletmesi olmak üzere toplam 468 başvuru aldıklarını ayrıca 60 ilden 288 bağımsız değerlendiricinin projeye başvuru yaptığını belirterek, "Bu rakamlar 7'ncisini düzenlediğimiz Verimlilik Proje Ödülleri için bir rekordur. Tabi bu ilginin doğrudan veya dolaylı olarak pek çok sebebi var ama şahsen ben, bunlardan en önemlisini pandeminin zorlayıcı etkisi olarak görüyorum. Firmalar pandemi ortamındaki belirsizliklere, inovatif ve verimlilik esaslı yaklaşımlarla cevap veriyorlar. Pandemide ortaya çıkan olağanüstü koşulları çevrim içi kanallara geçerek, üretim süreçlerini dijitale ve otomasyona aktararak, operasyonel verimliliklerini artırarak aşıyorlar" ifadelerini kullandı.'Oluşan beli̇rsi̇zli̇k havasının dağılacağı döneme hızlıca gi̇receği̇z'"Üretimdeki artış beraberinde istihdam da getiriyor" diyen Bakan Varank, şöyle devam etti:"Pandeminin başından bu yana sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı. Yani 700 bin kişilik bir artıştan söz ediyoruz. Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize büyük haksızlıktır. Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir. Ülkemiz ekonomisinin en önemli kahramanları da şüphesiz her sektörde alın teri akıtan emekçilerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, her dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik. Elbette son dönemde yaşanan sıkıntılar karşısında çalışanlarımızın emeğini, ekmeğini, alın terini korumak temel sorumluluğumuzdur. Bu noktada dün sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği yeni asgari ücretin ben milletimiz ve emekçi kardeşlerimiz tarafından çok olumlu karşılandığını görüyorum. Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk. Tabii bu artışın işverenlerimiz üstündeki yükünü hafifleterek asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırdık. Böylece işverenimizi 450 liralık ilave bir yükten kurtarmış olduk. Ben yeni asgari ücretin çalışan, işveren tüm kesimler için hayırlı olmasını diliyorum. Oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca gireceğiz. Bunu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündemi başka bir şekilde tutmaya devam edeceğiz."

https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-varank-son-5-yilda-universitelerdeki-projelere-3-milyar-lira-destek-verdik-1051736119.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, mustafa varank, akp, açıklama, döviz, dolar/tl, döviz kurları, 128 milyar dolar