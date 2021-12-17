Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211217/bakan-varank-turkiye-ekonomisini-kurlar-uzerinden-olcmek-haksizlik-1051865951.html
Bakan Varank: Türkiye ekonomisini kurlar üzerinden ölçmek haksızlık
Bakan Varank: Türkiye ekonomisini kurlar üzerinden ölçmek haksızlık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek, ülkemize büyük haksızlıktır. Üretim cephesindeki... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T14:43+0300
2021-12-17T14:43+0300
ekonomi
dolar
mustafa varank
akp
açıklama
döviz
dolar/tl
döviz kurları
128 milyar dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051866041_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_83e034610597c391b9d9f52c09353c57.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen '2021 Verimlilik Proje Ödülleri ve Türkiye'de Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi'nin plaket törenine katıldı. Törende Bakan Varank ile birlikte BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli de yer aldı. Türkiye'de enerji verimli motorların artırılması amacıyla düzenlenen ve 53 ilden toplam 468 projeyle başvurulan programda, jüri tarafından değerlendirmeye alınan 28 projeden 12'sine 'Verimlilik Proje Ödülü' verildi.Törende konuşan Bakan Varank, proje ödülleri için bu yıl 53 ilden 279 büyük ölçekli, 77 orta ölçekli, 51 mikro ve küçük ölçekli, 61 kamu işletmesi olmak üzere toplam 468 başvuru aldıklarını ayrıca 60 ilden 288 bağımsız değerlendiricinin projeye başvuru yaptığını belirterek, "Bu rakamlar 7'ncisini düzenlediğimiz Verimlilik Proje Ödülleri için bir rekordur. Tabi bu ilginin doğrudan veya dolaylı olarak pek çok sebebi var ama şahsen ben, bunlardan en önemlisini pandeminin zorlayıcı etkisi olarak görüyorum. Firmalar pandemi ortamındaki belirsizliklere, inovatif ve verimlilik esaslı yaklaşımlarla cevap veriyorlar. Pandemide ortaya çıkan olağanüstü koşulları çevrim içi kanallara geçerek, üretim süreçlerini dijitale ve otomasyona aktararak, operasyonel verimliliklerini artırarak aşıyorlar" ifadelerini kullandı.'Oluşan beli̇rsi̇zli̇k havasının dağılacağı döneme hızlıca gi̇receği̇z'"Üretimdeki artış beraberinde istihdam da getiriyor" diyen Bakan Varank, şöyle devam etti:"Pandeminin başından bu yana sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı. Yani 700 bin kişilik bir artıştan söz ediyoruz. Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize büyük haksızlıktır. Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir. Ülkemiz ekonomisinin en önemli kahramanları da şüphesiz her sektörde alın teri akıtan emekçilerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, her dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik. Elbette son dönemde yaşanan sıkıntılar karşısında çalışanlarımızın emeğini, ekmeğini, alın terini korumak temel sorumluluğumuzdur. Bu noktada dün sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği yeni asgari ücretin ben milletimiz ve emekçi kardeşlerimiz tarafından çok olumlu karşılandığını görüyorum. Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk. Tabii bu artışın işverenlerimiz üstündeki yükünü hafifleterek asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırdık. Böylece işverenimizi 450 liralık ilave bir yükten kurtarmış olduk. Ben yeni asgari ücretin çalışan, işveren tüm kesimler için hayırlı olmasını diliyorum. Oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca gireceğiz. Bunu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündemi başka bir şekilde tutmaya devam edeceğiz."
https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-varank-son-5-yilda-universitelerdeki-projelere-3-milyar-lira-destek-verdik-1051736119.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051866041_73:0:590:388_1920x0_80_0_0_1ff4c7bed4e9da39e82e129589cb2c31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, mustafa varank, akp, açıklama, döviz, dolar/tl, döviz kurları, 128 milyar dolar

Bakan Varank: Türkiye ekonomisini kurlar üzerinden ölçmek haksızlık

14:43 17.12.2021
© DHASanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© DHA
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek, ülkemize büyük haksızlıktır. Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz, Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen '2021 Verimlilik Proje Ödülleri ve Türkiye'de Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi'nin plaket törenine katıldı.
Törende Bakan Varank ile birlikte BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli de yer aldı. Türkiye'de enerji verimli motorların artırılması amacıyla düzenlenen ve 53 ilden toplam 468 projeyle başvurulan programda, jüri tarafından değerlendirmeye alınan 28 projeden 12'sine 'Verimlilik Proje Ödülü' verildi.
Törende konuşan Bakan Varank, proje ödülleri için bu yıl 53 ilden 279 büyük ölçekli, 77 orta ölçekli, 51 mikro ve küçük ölçekli, 61 kamu işletmesi olmak üzere toplam 468 başvuru aldıklarını ayrıca 60 ilden 288 bağımsız değerlendiricinin projeye başvuru yaptığını belirterek, "Bu rakamlar 7'ncisini düzenlediğimiz Verimlilik Proje Ödülleri için bir rekordur. Tabi bu ilginin doğrudan veya dolaylı olarak pek çok sebebi var ama şahsen ben, bunlardan en önemlisini pandeminin zorlayıcı etkisi olarak görüyorum. Firmalar pandemi ortamındaki belirsizliklere, inovatif ve verimlilik esaslı yaklaşımlarla cevap veriyorlar. Pandemide ortaya çıkan olağanüstü koşulları çevrim içi kanallara geçerek, üretim süreçlerini dijitale ve otomasyona aktararak, operasyonel verimliliklerini artırarak aşıyorlar" ifadelerini kullandı.

'Oluşan beli̇rsi̇zli̇k havasının dağılacağı döneme hızlıca gi̇receği̇z'

"Üretimdeki artış beraberinde istihdam da getiriyor" diyen Bakan Varank, şöyle devam etti:
"Pandeminin başından bu yana sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı. Yani 700 bin kişilik bir artıştan söz ediyoruz. Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize büyük haksızlıktır. Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir. Ülkemiz ekonomisinin en önemli kahramanları da şüphesiz her sektörde alın teri akıtan emekçilerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, her dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik. Elbette son dönemde yaşanan sıkıntılar karşısında çalışanlarımızın emeğini, ekmeğini, alın terini korumak temel sorumluluğumuzdur. Bu noktada dün sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği yeni asgari ücretin ben milletimiz ve emekçi kardeşlerimiz tarafından çok olumlu karşılandığını görüyorum. Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk. Tabii bu artışın işverenlerimiz üstündeki yükünü hafifleterek asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırdık. Böylece işverenimizi 450 liralık ilave bir yükten kurtarmış olduk. Ben yeni asgari ücretin çalışan, işveren tüm kesimler için hayırlı olmasını diliyorum. Oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca gireceğiz. Bunu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündemi başka bir şekilde tutmaya devam edeceğiz."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
TÜRKİYE
Bakan Varank: Son 5 yılda üniversitelerdeki projelere 3 milyar lira destek verdik
13 Aralık, 23:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce