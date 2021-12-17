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Beraat kararı Yargıtay’dan döndü: 'Eşek, sıpa' sözcükleri hakaret sayıldı
Beraat kararı Yargıtay’dan döndü: 'Eşek, sıpa' sözcükleri hakaret sayıldı
Tartıştığı kişiye, ‘eşek, sıpa’ dediğini mahkeme huzurunda itiraf eden kişi hakkında verilen beraat kararı Yargıtay’dan döndü. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:38+0300
2021-12-17T12:39+0300
türkiye
yargıtay
eşek
dava
karar
hakaret
beraat
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
sıpa
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Tartıştığı kişiye hakaret ettiği öne sürülen genç hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Mahkemede ifade veren sanık, "Ben ona eşek sıpası değil, eşek, sıpa dedim" diyerek suçunu itiraf etti. Mahkeme, ‘Eşek, sıpa' kelimelerinin hakaret olmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti.Emsal ni̇teli̇ği̇nde kararDavacı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi: “Sanığın duruşmadaki beyanlarında ‘Ben ona eşek sıpası değil, eşek, sıpa dedim' şeklinde katılana hakaret ettiğine yönelik ikrarı karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında yüklenen suçtan beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”Yargıtay’ın hakaret saydığı o sözlerTürk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine göre, ‘bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır” hükmü yer alıyor. Yargıtay kararlarında hakaret sayılan bazı kelimeler şöyle: “Köpek, lanet karı, şarlatan, pis gavur, eşek, ayyaş, hırsız, yobaz, yavşak, üçkağıtçı.”
https://tr.sputniknews.com/20211215/yargitaydan-emsal-karar-whatsapp-yazismalari-delil-sayildi-1051786634.html
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yargıtay, eşek, dava, karar, hakaret, beraat, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, sıpa

Beraat kararı Yargıtay’dan döndü: 'Eşek, sıpa' sözcükleri hakaret sayıldı

12:38 17.12.2021 (güncellendi: 12:39 17.12.2021)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Tartıştığı kişiye, ‘eşek, sıpa’ dediğini mahkeme huzurunda itiraf eden kişi hakkında verilen beraat kararı Yargıtay’dan döndü.
Tartıştığı kişiye hakaret ettiği öne sürülen genç hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Mahkemede ifade veren sanık, "Ben ona eşek sıpası değil, eşek, sıpa dedim" diyerek suçunu itiraf etti. Mahkeme, ‘Eşek, sıpa' kelimelerinin hakaret olmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti.

Emsal ni̇teli̇ği̇nde karar

Davacı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi:
“Sanığın duruşmadaki beyanlarında ‘Ben ona eşek sıpası değil, eşek, sıpa dedim' şeklinde katılana hakaret ettiğine yönelik ikrarı karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında yüklenen suçtan beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”

Yargıtay’ın hakaret saydığı o sözler

Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine göre, ‘bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır” hükmü yer alıyor. Yargıtay kararlarında hakaret sayılan bazı kelimeler şöyle: “Köpek, lanet karı, şarlatan, pis gavur, eşek, ayyaş, hırsız, yobaz, yavşak, üçkağıtçı.”
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