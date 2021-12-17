https://tr.sputniknews.com/20211217/beyaz-saray-biden-2024-baskanlik-secimleri-icin-yeniden-aday-olmayi-planliyor-1051851838.html

Beyaz Saray: Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planlıyor

Beyaz Saray: Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planlıyor

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'ın 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını duyurdu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

joe biden

haiti

seçim

adaylık

kamala harris

misyoner

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Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajdaki "Biden ile adaylık meselesini hiç görüşmedik" sözlerine değindi.Bir gazetecinin, Harris'in sözlerine işaret ederek, Biden'ın adaylığı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Jean-Pierre, "Harris ve Biden'ın ne konuştuğuna ilişkin size bilgi veremem ancak şu an söyleyebileceğim tek şey, Biden'ın 2024'te yeniden aday olmayı planladığı" dedi.Jean-Pierre, Biden'ın başkan yardımcılığı için tekrar Harris'i düşünebileceğini de sözlerine ekledi.Beyaz Saray, Haiti'de kaçırılan ABD'li misyonerlerin serbest kalmasından memnunSözcü Yardımcısı Jean-Pierre, Haiti'de 16 Ekim'de bir çete tarafından kaçırılan ve kişi başına 1 milyon dolar fidye istenen ABD'li misyonerlerin tamamının serbest bırakılmasına ilişkin olarak da "Bu kişilerin serbest kalmasından ve gereken tedaviyi görmelerinden memnunuz" ifadelerini kullandı.Jean-Pierre, misyonerlerin kurtarılması için çalışan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Dışişleri Bakanlığı ve diğer kolluk kuvvetlerine teşekkür etti, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da bu konuda 2 ayı aşkın süredir çabaladığını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210908/abd-baskani-joe-bidenin-esi-jill-biden-ogretmenlige-devam-edecek-1048736811.html

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