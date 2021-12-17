https://tr.sputniknews.com/20211217/beyaz-saray-rusyayla-diyaloga-hazir-oldugumuzu-acikca-belirttik-1051881436.html

Beyaz Saray: Rusya'yla diyaloğa hazır olduğumuzu açıkça belirttik

Beyaz Saray: Rusya'yla diyaloğa hazır olduğumuzu açıkça belirttik

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Rusya'yla diyaloğa, bazı alanlarda ilerlemeye ve bazı alanlarda da fikir ayrılığına hazır olduklarını söyledi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T23:52+0300

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gerilimli seyreden Washington-Moskova ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.Uluslararası İlişkiler Konseyi’nde konuşan Sullivan, "Rusya ile diyaloğa hazır olduğumuzu açıkça belirttik" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın güvenliği konusunda uzun zaman boyunca Rusya'yla diyaloğa sahip olduklarını ve bazen bu diyaloğun sonuç verdiğini kaydeden yetkili, "Diyaloğa hazırız. Rusya kendi endişelerini dile getirdi, biz de kendi endişelerimizi değerlendirmeyi önereceğiz" dedi.ABD'nin farklı sonuçlara hazır olduğunu dile getiren Sullivan, "Bazı alanlarda ilerleme olacak, diğerlerinde fikir ayrılıkları" diye ekledi.

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