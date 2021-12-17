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https://tr.sputniknews.com/20211217/bircok-firma-fiyat-etiketlerini-doviz-olarak-guncelledi-1051855732.html
Birçok firma, fiyat etiketlerini döviz olarak güncelledi
Birçok firma, fiyat etiketlerini döviz olarak güncelledi
Döviz kurlarının sürekli artması üzerine birçok iş kolunda etiketler dolar ve euroya dönmeye başladı. Gıda ürünlerinden, tekstile, makine parçalarına kadar... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T10:04+0300
2021-12-17T10:03+0300
ekonomi
euro
dolar
fiyat
etiket
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Dövizdeki dalgalanma yüzünden sattıkları malı tekrar yerine koyamayan, hammaddeleri dolar üzerinden ithal edilen tekstil ve makine sektörüyle birlikte, gıda toptancıları da zarar etmemek için etiketlerini dolar ve euroya çevirdi.Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, birçok firmanın internet ortamındaki satış sitelerinde ise fiyatlar kaldırıldı. “Güncelleniyor” yazılırken, talep anına göre fiyat verilmeye başlandı.Yerli üretim yapan Metin Helva, toptan fiyatlarını euro olarak belirlerken, Merter toptancılarının internet sayfasında Başakşehir'deki bir ayakkabı firması da fiyatlarını dolar olarak ilan etti.Toptan buğday ve un satışı yapan Saf Ekmek ise bir çok toptancının yaptığı gibi internet sayfasındaki fiyatlarını sıfırladı, “Dikkat! Güncelleniyor” yazdı.Etiket yönetmeliğine aykırıFiyat Etiket Yönetmeliği'ne göre etiketlerde Türk Lirası dışında para birimi kullanılması yasak. 2018 yılında güncellenen yönetmeliğin 9. maddesinde “Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası', ‘TL' veya ‘ ' simgesi şeklinde yazılması zorunludur” ifadeleri yer alıyor.
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euro, dolar, fiyat, etiket

Birçok firma, fiyat etiketlerini döviz olarak güncelledi

10:04 17.12.2021
© REUTERS / Murad SezerEuro, dolar, sterlin, döviz
Euro, dolar, sterlin, döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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Döviz kurlarının sürekli artması üzerine birçok iş kolunda etiketler dolar ve euroya dönmeye başladı. Gıda ürünlerinden, tekstile, makine parçalarına kadar birçok toptan ve perakende firması etiketlerini döviz olarak güncelledi.
Dövizdeki dalgalanma yüzünden sattıkları malı tekrar yerine koyamayan, hammaddeleri dolar üzerinden ithal edilen tekstil ve makine sektörüyle birlikte, gıda toptancıları da zarar etmemek için etiketlerini dolar ve euroya çevirdi.
Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, birçok firmanın internet ortamındaki satış sitelerinde ise fiyatlar kaldırıldı. “Güncelleniyor” yazılırken, talep anına göre fiyat verilmeye başlandı.
Yerli üretim yapan Metin Helva, toptan fiyatlarını euro olarak belirlerken, Merter toptancılarının internet sayfasında Başakşehir'deki bir ayakkabı firması da fiyatlarını dolar olarak ilan etti.
Toptan buğday ve un satışı yapan Saf Ekmek ise bir çok toptancının yaptığı gibi internet sayfasındaki fiyatlarını sıfırladı, “Dikkat! Güncelleniyor” yazdı.

Etiket yönetmeliğine aykırı

Fiyat Etiket Yönetmeliği'ne göre etiketlerde Türk Lirası dışında para birimi kullanılması yasak. 2018 yılında güncellenen yönetmeliğin 9. maddesinde “Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası', ‘TL' veya ‘ ' simgesi şeklinde yazılması zorunludur” ifadeleri yer alıyor.
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