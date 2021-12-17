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https://tr.sputniknews.com/20211217/budo-seferlerinden-bazilari-iptal-edildi-1051853792.html
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T06:48+0300
2021-12-17T06:47+0300
yaşam
budo
iptal
sefer
bursa deniz otobüsleri (budo)
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi.Ayrıca 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyecek.
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budo, iptal, sefer, bursa deniz otobüsleri (budo)

BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

06:48 17.12.2021
© AABUDO
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi.
Ayrıca 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyecek.
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