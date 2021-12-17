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CHP'li Ağbaba: Asgari ücret daha cebe girmeden dünden bu yana 12 dolar eridi
CHP'li Ağbaba: Asgari ücret daha cebe girmeden dünden bu yana 12 dolar eridi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dolar kurundaki artışa dikkat çekerek, "Asgari ücret daha cebe girmeden dünden bu yana 12 dolar eridi" dedi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:48+0300
2021-12-17T12:48+0300
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Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 dolar = 16.21 TL , 1 euro = 18,25 TL Asgari ücret şu an itibariyle 262 dolar. Ücret daha cebe girmeden, dünden bu yana 12 dolar eridi. Alım gücündeki düşüş devam edecek, troller 'asgari ücrette büyük artış' diye yalana devam edecek" ifadesini kullandı.Dün 4 bin 250 TL olarak belirlenen yeni asgari ücrete de Ağbaba, "2021 yılbaşında bir asgari ücretle 384 dolar alınabiliyorken, döviz kurundaki son artışla 183 dolara kadar gerilemiştir. Sadece TL'deki kaybı düşündüğümüzde bile asgari ücretin en az 5900 TL olması gerekiyordu. Ancak asgari ücret 4 bin 250 TL olarak açıklandı, yani 274 dolar" sözleriyle tepki göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211216/chpli-agbaba-asgari-ucretin-en-az-5-bin-900-tl-olmasi-gerekiyordu-1051837214.html
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CHP'li Ağbaba: Asgari ücret daha cebe girmeden dünden bu yana 12 dolar eridi

12:48 17.12.2021
© AAVeli Ağbaba
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dolar kurundaki artışa dikkat çekerek, "Asgari ücret daha cebe girmeden dünden bu yana 12 dolar eridi" dedi.
Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 dolar = 16.21 TL , 1 euro = 18,25 TL Asgari ücret şu an itibariyle 262 dolar. Ücret daha cebe girmeden, dünden bu yana 12 dolar eridi. Alım gücündeki düşüş devam edecek, troller 'asgari ücrette büyük artış' diye yalana devam edecek" ifadesini kullandı.
Dün 4 bin 250 TL olarak belirlenen yeni asgari ücrete de Ağbaba, "2021 yılbaşında bir asgari ücretle 384 dolar alınabiliyorken, döviz kurundaki son artışla 183 dolara kadar gerilemiştir. Sadece TL'deki kaybı düşündüğümüzde bile asgari ücretin en az 5900 TL olması gerekiyordu. Ancak asgari ücret 4 bin 250 TL olarak açıklandı, yani 274 dolar" sözleriyle tepki göstermişti.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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Muhalefetten yeni asgari ücrete tepki: 'En az 5 bin 900 TL olması gerekiyordu'
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